Praca dla platform wystawiających recepty jest szkodliwa dla pacjentów. NIL apeluje do lekarzy

Ministerstwo zdrowia walczy z serwisami do wystawiania e-recept. Pod koniec czerwca 2023 roku Adam Niedzielski poinformował o wprowadzeniu ograniczeń w wystawianiu e-recept. Aktualnie w ciągu 10 godzin pracy lekarz może wystawić maksymalnie 300 recept. Ministerstwo zdrowia wprowadziło też wyjątki w tych ograniczeniach – dotyczą one recept refundowanych. Limit nie został więc całkowicie zniesiony, jednak zasady te zostały poluzowane. Dodatkowo rząd ograniczył możliwość wystawiania recept na leki psychotropowe za pośrednictwem sieci. Temat receptomatów jednak ciągle jest gorący. Teraz głos w tej sprawie zabrała Naczelna Izba Lekarska, apelując do lekarzy, by nie pracowali w takich miejscach.

Naczelna Izba Lekarska apeluje do lekarzy

Na początku opublikowanego wpisu Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że „organy odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego zajmują się sprawami lekarzy, którzy pracowali dla tzw. receptomatów”. Pojawiła się również informacja, że Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej prowadzą obecnie postępowania wyjaśniające. W komunikacie NIL możemy również przeczytać, że w niektórych przypadkach przygotowywane są wnioski o ukaranie do Okręgowych Sądów Lekarskich.

Naczelna Izba Lekarska apeluje również o zmianę przepisów ustawy refundacyjnej, która dotyczy ograniczenia podmiotów handlujących e-receptami. Zbigniew Kuzyszyn, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zauważył:

Praca lekarza dla receptomatów jest szkodliwa przede wszystkim dla pacjentów. To nieodpowiedzialność napędzana chęcią szybkiego zarobku, która sprowadza na nasze środowisko krytykę i może powodować brak zaufania. Nie ma tolerancji dla takich zachowań, dlatego organy odpowiedniości zawodowej już działają w tych sprawach. Zdecydowana większość lekarzy w Polsce wie, jak ważne jest bezpieczeństwo pacjentów, dlatego raz jeszcze apelujemy do ministra zdrowia o zmianę tych przepisów dotyczących działalność receptomatów. Ograniczmy pracę tych, którzy czyhają wyłącznie na łatwy zarobek, nie myśląc o dobru pacjenta.

Szkodliwość działania serwisów do wystawiania recept

Minister zdrowia Adam Niedzielski decyzję o ograniczeniach w związku z wystawianiem e-recept argumentował właśnie szkodliwością działania tego rynku. Zwrócił uwagę, że takie platformy działają w sposób niemal automatyczny i dają możliwość wystawiania recept praktycznie bez konsultacji lekarskiej. To z kolei może nieść za sobą dramatyczne skutki i odbijać się na zdrowiu oraz bezpieczeństwie pacjentów, ponieważ takie działania nie gwarantują, że pacjent nie odniesie krzywdy w przypadku nieuzasadnionego stosowania leków. „Mamy tutaj do czynienia z jakimś biznesem, a nie działaniem, którego celem jest troska o zdrowie pacjenta” – podsumował szef resortu zdrowia proceder związany z wystawianiem recept bez pełnej wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta.

Postępowania wobec nieuczciwych lekarzy

Już niemal miesiąc temu minister zdrowia poinformował o pierwszych doniesieniach do prokuratury na nieuczciwych lekarzy. Zauważył wtedy, że ich działanie jest fałszerstwem intelektualnym, ponieważ lekarz poświadcza nieprawdę w związku z niewykonany badaniem. Dodatkowo zdaniem Adama Niedzielskiego, jest to forma oszustwa oraz „wyciąganie środków publicznych”. Minister zdrowia wyjaśnił:

Ponieważ samo środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona czarnych owiec, czyli tych lekarzy, którzy nie tylko łamią zasady etyki zawodowej, którzy łamią prawo i stwarzają zagrożenie zdrowia i życia pacjenta, ja zdecydowałem się podjąć drastyczne działania.

Lekarze protestują i bronią swojego dobrego imienia

Po drugiej stronie są lekarze, którzy zdecydowali się bronić swojego dobrego imienia, ale też przeciwstawić wprowadzonym ograniczeniom. W związku z tym 13 lipca 2023 roku odbył się protest lekarzy organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów przeciwko wprowadzonemu ograniczeń przy wystawianiu recept. W czasie protestu przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat powiedziała:

Lekarz nie ma czasu, żeby zliczyć, ile wypisał leków refundowanych. Lekarz nie jest od tego, on ma leczyć pacjentów, szczególnie że w POZ chorych mają naprawdę dużo. Te wszystkie osiągnięcia ministra są dla nas bardzo smutne z tego względu, że uderzają w pacjenta. Mamy ograniczane prawa wykonywania naszego zawodu. Jeżeli byłyby trzy lata temu, jak była tworzona cyfryzacja, opracowane standardy postępowania przy udzielaniu tzw. świadczenia telemedycznego, nie byłoby tego problemu, który mamy dziś.

Czytaj też:

Problemy z receptami na leki psychotropowe. Wszystko przez błąd systemuCzytaj też:

Planowane zmiany w receptach. Farmaceuta zawsze będzie mógł zaproponować zamiennik leku