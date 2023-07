GIF wycofał lek na padaczkę. W dwóch partiach wykryto groźny związek

Preparat bywa stosowany w terapii skojarzonej u osób z napadami padaczkowymi częściowymi (ogniskowymi), które są oporne na leczenie. Wykorzystuje się je również w monoterapii niemowląt z napadami padaczkowymi, które chorują na zespół Westa. To poważne schorzenie zaliczane jest do tak zwanych encefalopatii padaczkowych. Jego głównym objawem są tak zwane napady zgięciowe. Dziecko podczas ataku wykonuje skłony do przodu. Każdy z tego typu „epizodów” prowadzi do uszkodzenia mózgu. W przebiegu choroby dochodzi do wyraźnego zaburzenia rozwoju psychomotorycznego malucha. Pierwsze objawy można zaobserwować już w początkowym okresie życia pociechy (między 3 a 9 miesiącem).

Sabril – szczegóły wycofanych partii

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie partie produktu leczniczego Sabril. Jak czytamy w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej GIF decyzja dotyczy leku:

SABRIL (Vigabatrinum), tabletek powlekanych (500 mg)

zawartość opakowania: 100 tabletek w blistrach,

numer GTIN: 05909990312818,

numer serii: 2987B,

data ważności: 30.04.2025 roku

SABRIL (Vigabatrinum), granulatu do sporządzania roztworu doustnego (500 mg)

zawartość opakowania: 50 saszetek,

numer GTIN: 05909990832712,

numer serii: 1993A,

data ważności: 31.05.2024 roku

Podmiotem odpowiedzialnym za wyprodukowanie wskazanych partii jest Sanofi Winthrop Industrie, 82, Avenue Raspail, 94250 Gentilly, Francja. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Sabril zanieczyszczony tiaprydem

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu wymienionych partii produktu leczniczego z obrotu po otrzymaniu informacji o tym, że znajdują się w nich śladowe ilości tiaprydu (powyżej 0,3 ppm). Obecność tego związku chemicznego w lekach stanowi zagrożenie dla pacjentów. Przyjmowanie zanieczyszczonych preparatów może wywołać liczne i niebezpieczne dla zdrowia i życia działania niepożądane. W związku z tym GIF zwrócił się do o Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zajęcie stanowiska w sprawie. Ten zawnioskował o wycofanie leku z obrotu. Nie tak dawno Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał ze sprzedaży leki przeciwdepresyjne i pastę borowinową w plastrach.

Źródło GIF, viamedica.pl