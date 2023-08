Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Prezydent podpisał ustawę

Już niedługo jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać z dostępu do bezpłatnych leków. Dzisiaj (29.08.2023 r.) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę uprawniającą do tego kolejne grupy Polaków. Nowe przepisy dotyczą dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, a także seniorów, którzy skończyli już 65 lat. Wprowadzenie przepisów korzystnych dla kolejnych dwóch dużych grup zapowiadał już wcześniej wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.

Bezpłatne leki dla kolejnych dwóch grup

Do tej pory bezpłatne leki przysługiwały osobom powyżej 75. roku życia. Teraz jednak grono to zostało znacznie rozszerzone. „Cieszę się bardzo z tego, że została przygotowana ustawa poszerzająca katalog świadczeniobiorców, którzy będą mogli otrzymywać leki, środki specjalnego żywienia, a także wybory medyczne bez odpłatności, czyli tzw. darmowe leki” – powiedział Andrzej Duda. Prezydent zwrócił również uwagę na fakt, że już kilka lat temu rozpoczęły się prace nad większą dostępnością leków dla osób, które najbardziej tego potrzebują: „Pierwszą ustawę w tym zakresie wprowadziliśmy kilka lat temu. Dała ona możliwość korzystania z bezpłatnych leków przez osoby, które ukończyły 75. rok życia, a także przez kobiety w ciąży. Nie tak dawno katalog tych osób rozszerzyliśmy także o kobiety w połogu” – dodał prezydent.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Katalog bezpłatnych leków, obejmujących dzieci i seniorów, zostanie rozszerzony i obwieszczony w obwieszczeniu refundacyjnym. Odbędzie się to oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Zmiany mają wejść w życie już niedługo, ponieważ dostęp do bezpłatnych leków ma zacząć obowiązywać już od 1 września 2023 roku. „W najbliższych dniach ogłosimy listę leków i już w najbliższych dniach będzie można bezpośrednio korzystać w swoich przychodniach z tych bezpłatnych leków” – powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Bezpłatne leki – element programu wsparcia polskich rodzin

Podpisana ustawa jest elementem szeroko pojętego programu wsparcia polskiej rodziny. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rozszerzenie katalogu bezpłatnych leków jest jedną z przedwyborczych obietnicy partii rządzącej. Program ma być dostępny dla około 16 milionów Polaków, szacuje się również, że jego koszt wyniesie około 2,4 mld zł. „Kiedy następuje pogorszenie lub utrata stanu zdrowia, koszty leczenia są wysokie. Ze strony polskiego państwa wychodzi wsparcie dla rodziny w tym procesie. To kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawowym poziomie” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

