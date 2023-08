Legionella w Rzeszowie. Kolejne zgony, kolejne zakażenia

Trzy kolejne osoby zakażone bakterią Legionella zmarły w Rzeszowie. Bilans śmiertelnych ofiar ogniska Legionelli w regionie wzrósł do 14. Wszystkie zgony dotyczą osób z chorobami współistniejącymi. Przybyło też dziewięciu nowych pacjentów z legionellozą. To osoby, które przebywały już w szpitalach.

Legionella w Rzeszowie. 153 osoby zakażone

Jak przekazał we wtorek (29 sierpnia) Wiesław Kwater, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, liczba osób z pozytywnym testem na obecność Legionelli wzrosła do 153. Większość pacjentów to mieszkańcy Rzeszowa (103 osoby) oraz powiatu rzeszowskiego (34 pacjentów). Pozostali pochodzą z powiatu ropczycko-sędziszowskiego (3 osoby), dębickiego (4), łańcuckiego (2) oraz po jednym pacjencie z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowolskiego. Jeden przypadek dotyczy także województwa lubelskiego – hospitalizowany tam pacjent przebywał wcześniej w Rzeszowie.

Jak przekazał we wtorek Wprost.pl Krzysztof Sroka, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, do którego należy także Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (PCChP) obecnie w obu placówkach przebywa 33 pacjentów z potwierdzoną legionellozą. W PCChP dotakowo jest hospitalizowanych 51 osób z zapaleniem płuc, które nie były testowane pod kątem Legionelli. Są też dobre wieści: jeden z pacjentów przebywających na OIOM-ie czuje się na tyle dobrze, że został przeniesiony do Kliniki Nefrologii.

Są wyniki badań próbek wody, nie jest znane źródło zakażeń

W poniedziałek podkarpacki sanepid podał pierwsze wyniki badań próbek wody pobranych 18 sierpnia. W czterech z nich znaleziono bakterie Legionella, jednak wciąż nie wiadomo, co jest źródło zakażenia. W weekend dezynfekowana była cała sieć wodociągowa. Po tygodniu od dezynfekcji inspektorzy sanitarni pobiorą kolejne próbki wody. Na wyniki badań wody na obecność Legionelii trzeba czekać 10 dni.

Legionella pneumophila – jak dochodzi do zakażenia?

Legionelloza jest chorobą zakaźną, jednak nie jest zaraźliwa i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Zaczyna stanowić zagrożenie, kiedy dostanie się do dróg oddechowych. Do takiego zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody. Do powstawania takiej mgły wodnej dochodzi np. w wyniku rozprysku wody (np. podczas kąpieli pod prysznicem, ale też za pośrednicwem klimatyzatorów, kurtyn wodnych czy fontann).

Do rozpoznania choroby konieczne jest wykonanie specjalnych testów laboratoryjnych.

Nietypowe objawy zakażenia Legionellą. Co powinno wzbudzić niepokój?

Legionella – jak zmniejszyć ryzyko zakażenia? Zrób to, zanim weźmiesz prysznic