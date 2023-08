Legionella w Wielkopolsce. Zmarły dwie osoby z legionellozą

Obecnie w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim przebywa małżeństwo, u którego potwierdzono zakażenie bakterią Legionella pneumophila. Z tego powodu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zwołał sztab kryzysowy. Jarosław Władczyk, rzecznik urzędu przekazał dziennikarzom po spotkaniu, że „zdecydowanie sytuacja jest pod pełną kontrolą”.

W Wielkopolsce rocznie umiera 5-7 osób z Legionellą

Rzecznik poinformował także o dwóch zgonach pacjentów z Legionellą w województwie wielkopolskim od początku roku. Pierwszy przypadek miał miejsce w połowie tego roku i jego okoliczności wciąż są ustalane przez służby sanitarne. Drugi to przypadek z powiatu kolskiego z 25 sierpnia. „Zmarł mężczyzna w wieku 37 lat, który w ostatnim czasie przebywał w Przykonie w powiecie tureckim, jednak wcześniej dużo podróżował w czasie wakacji. Poczuł się źle, zgłosił się do szpitala w Koninie, skąd go przywieziono do szpitala w Warszawie i tam zmarł” – powiedział Jarosław Władczyk. Jak dodał w Wielkopolsce rocznie umiera 5-7 osób zakażonych bakterią Legionella pneumophila. Od początku sierpnia w tym regionie Polski zdiagnozowano 6 przypadków legionellozy.

Legionella w Rzeszowie i zalecenia dla całego kraju

Z ogniskiem Legionelli zmaga się obecnie Podkarpacie. Według raportu z 28 sierpnia bakterię potwierdzono u 144 osób, a 11 pacjentów zmarło. Sa też już pierwsze wyniki badania pobranych próbek wody – w części z nich wykryto bakterie, jednak służby sanitarne wciąż nie znają źródła zakażeń. Chorzy na legionellozę to w większości mieszkańcy Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

W związku z zakażeniami na Podkarpaciu Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla całego kraju. „Utrzymujące się wysokie temperatury powietrza sprzyjają namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych. W związku z zakażeniami tą bakterią Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej” – podano w komunikacie GIS.

