Problemy z receptami na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Oblężenie w przychodniach

Od 1 września 2023 roku dzieci do 18. roku życia oraz seniorzy, którzy skończyli już 65. lat, są uprawnieni do zakupu bezpłatnych leków. Andrzej Duda podpisał ustawę, która uprawnia do tego kolejną grupę pacjentów. Choć w teorii wszystko powinno działać tak, jak należy, to okazuje się, że kilkanaście dni po wprowadzeniu nowych przepisów – pojawiły się pierwsze problemy.

Problemy z realizacją recept na bezpłatne leki

Niektórzy pacjenci nie mogą skorzystać z darmowych leków, mimo że według nowych przepisów są w grupie uprawnionych do tego osób. Wynika to z faktu, że ich recepty zostały wystawione przed wejściem w życie nowego prawa, a więc przed 1 września 2023 roku. W sytuacji, gdy recepta została wystawiona przed tym terminem – apteki odsyłają pacjentów do lekarzy z prośbą o ponowne ich wystawienie. W praktyce oznacza to, że honorowane są jedynie te recepty, które zostały wypisane przez medyków dopiero po 1 września.

Zrzeszające lekarzy rodzinnych Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia informuje, że od 1 września br. poradnie są „szturmowane” przez pacjentów, którzy proszą o wystawienie nowych recept. „Recepty wystawione w lipcu czy sierpniu nie skutkują otrzymaniem leków bezpłatnie. Sytuacja utrudnia z jednej strony sprawną pracę poradni, z drugiej – dezorientuje pacjentów. Naszym zdaniem o wydaniu takiego leku powinna decydować data zgłoszenia się do apteki, a nie termin wystawienia recepty” – zauważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Czy można dostać darmowe leki na receptę wystawioną przed wrześniem?

Wątpliwość w tej kwestii lekarze skierowali do Minister Zdrowia z prośbą o konkretną odpowiedź na pytanie: „Czy wcześniej wystawione recepty są po 1 września honorowane w aptekach jako bezpłatne dla pacjentów 65 plus i do 18 roku życia?”.

Jak wyjaśniają specjaliści z portalu prawo.pl, całe zamieszanie związane z receptami na darmowe leki dla dzieci i seniorów wynika z faktu, że nowelizacja ustawy weszła w życie 30 sierpnia, a lista leków ogłoszona w obwieszczeniu obowiązuje dopiero od 1 września. Istotne jest więc to, kiedy pacjent otrzymał uprawnienia do realizacji recept na bezpłatne leki. Jeżeli lekarz wystawił receptę wcześniej – farmaceuta nie może jej zrealizować i na jej podstawie wydać bezpłatnie leku. Dotyczy to więc sytuacji, gdy w chwili próby realizacji recepty pacjent jest już uprawniony do otrzymania takiego leku całkowicie za darmo. Jak mówi Łukasz Pietrzak, farmaceuta, kierownik jednej z warszawskich aptek w rozmowie z prawo.pl – system rozliczeń z NFZ w takiej sytuacji wskazuje na błąd.

Ważne oznaczenie na recepcie dla dzieci i seniorów

Jakie kryteria musi spełniać recepta na darmowe leki dla dzieci i seniorów? Szalenie istotne są nowe oznaczenia, uprawniające dzieci do 18. roku życia oraz seniorów po 65. roku życia do otrzymania bezpłatnych leków. W polu „kod uprawnień dodatkowych” powinno pojawić się następujące oznaczenie:



„S” w przypadku seniorów,

w przypadku seniorów, „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży.

W sytuacji, gdy lekarz lub inna osoba wypisująca receptę nie dopełni tych formalności – farmaceuta nie będzie mógł wydać bezpłatnych leków. Nie ma on możliwości poprawienia ani wypisania tego kodu na recepcie.

