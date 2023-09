Recepta na darmowe leki dla dzieci i seniorów – jakie kryteria musi spełniać?

Po podpisaniu ustawy przez Andrzeja Dudę rozszerzającej grupę osób, której przysługują darmowe leki – 1 września 2023 roku nowe przepisy weszły w życie. Takie bezpłatne leki przysługują dzieciom do 18. roku życia, a także osobom, które ukończyły już 65. rok życia. Program ma być dostępny dla około 16 milionów Polaków, a jego koszt szacuje się na 2,4 mld złotych.

Jakie oznaczenie musi mieć recepta na bezpłatne leki?

Bardzo istotne jest, by recepta na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów została wystawiona w sposób prawidłowy. Chodzi o oznaczenia, dzięki którym możliwe będzie skorzystanie z całkowitej refundacji tych środków. Na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” powinno pojawić się następujące oznaczenie:

„S” w przypadku seniorów,

w przypadku seniorów, „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży.

W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatne. Trzeba pamiętać o tym, że farmaceuta nie ma możliwości wypisania ani poprawienia tego kodu na recepcie. Jeżeli więc nie zrobi tego lekarz lub osoba wypisująca receptę – pacjent nie będzie mógł bezpłatnie wykupić leków, które się na niej znajdują. Rolą farmaceuty jest jedynie sprawdzenie, które ze środków są w wykazie bezpłatnych leków, a następnie wydanie ich pacjentowi.

Komu przysługują darmowe leki? Kryteria

Bezpłatne leki przysługują dzieciom i seniorom, jednak poza wiekiem, muszą być spełnione jeszcze inne kryteria. Oto one:



lek znajduje się w wykazie „D1” lub „D2” refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia;

osoby te mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Kto może wypisać receptę na bezpłatne leki?

Receptę na bezpłatne leki może wystawić:



lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ,

lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym – po spełnieniu dodatkowych warunków,

pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,

lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

Jakie bezpłatne leki przysługują dzieciom i seniorom?

Na liście bezpłatnych leków dla dzieci do 18. roku życia, a także seniorów po 65. roku życia, znajdują się preparaty, które wcześniej podlegały częściowej refundacji. Dla dzieci i młodzieży jest to ponad 2800 leków, natomiast dla seniorów – prawie 3800 leków. Aktualny wykaz leków znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia, jednak można sprawdzić go również:



na swoim Internetowym Koncie Pacjenta – po zalogowaniu należy kliknąć w powiadomienie,

w aplikacji „mojeIKP” – wykaz znajdziecie po wciśnięciu zakładki „Menu”.

