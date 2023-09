Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów już od dzisiaj. Co znajdzie się na liście?

We wtorek (29.08.2023 r.) prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, której przysługują bezpłatne leki. Znaleźli się na niej seniorzy po 65. roku życia oraz dzieci do 18. roku życia. Działanie rządu jest elementem programu wsparcia polskich rodzin. Program ma być dostępny dla około 16 milionów Polaków. Szacuje się także, że jego koszt wyniesie około 2,4 mld zł.

Bezpłatne leki już od dzisiaj

Do tej pory bezpłatne leki przysługiwały osobom po 75. roku życia. Aktualnie grono to znacznie się poszerzy, a przepisy zaczynają obowiązywać już dzisiaj. 30 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dzisiaj (01.09.2023 r.) zaczyna obowiązywać ustawa na podstawie której dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz seniorzy, którzy ukończyli już 65 lat, otrzymają prawo do wybranych bezpłatnych leków. W praktyce oznacza to, że już od dzisiaj lekarz będzie mógł wypisać pacjentowi z uprawnionej grupy receptę na bezpłatne leki.

Co znajdzie się na liście bezpłatnych leków?

„Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawierać będzie ponad 2 800 leków. Z kolei dla seniorów powyżej 65+ wykaz ten to prawie 3 800 bezpłatnych leków” – powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Resort zdrowia podał na swojej stronie, że bezpłatne będą leki, które dotychczas podlegały częściowej refundacji. Znajdują się wśród nich między innymi leki:

antyhistaminowe,

hipoglikemizujące,

hormonalne,

immunostymulujące,

immunosupresyjne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze,

przeciwwirusowe,

przeciwbólowe,

przeciwzakaźne,

przeciwdrgawkowe,

stosowane w chorobach dróg oddechowych,

stosowane w nadciśnieniu tętniczym,

stosowane w chorobach urologicznych,

stosowane w chorobach układu pokarmowego,

szczepionki.

Receptę na takie bezpłatne leki wystawi lekarz lub pielęgniarka. Pojawi się na niej w polu „kod uprawnień dodatkowych”:



litera „ S ” – w przypadku seniorów,

” – w przypadku seniorów, znak „DZ” – w przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Apel lekarzy: nie róbcie zapasów bezpłatnych leków

Od dzisiaj seniorzy powyżej 65. roku życia, a także dzieci i młodzież, będą mogli dostać receptę na bezpłatne leki. Lekarze jednak apelują, by takie osoby nie gromadziły zapasów tych darmowych środków. Jeżeli pacjenci będą kupować leki na dłuższy czas – za chwilę może ich zabraknąć w polskich aptekach. Specjaliści przypominają, że żaden kraj nie ma zapasów leków na długi okres, na przykład na rok. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pacjenci kupowali leki w sposób racjonalny, bez niepotrzebnej „nadwyżki”, a jedynie na okres, na który rzeczywiście ich potrzebują.

Należy też pamiętać o tym, że to, iż dany lek znajduje się na liście leków bezpłatnych dla danej grupy, wcale nie musi oznaczać, że właśnie w tej formie zostanie on przepisany pacjentowi. Pacjent musi spełnić odpowiednie kryteria, żeby środek został przepisany zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami. Warunkiem jest więc to, by lekarz zdiagnozował u niego chorobę, która zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Istotne jest również to, że farmaceuci nie mogą dokonywać uzupełnień w zakresie uprawnienia „S” i „DZ”. Oznacza to, że jeżeli lekarz nie dopełni obowiązku odpowiedniego uzupełnienia recepty – pacjent nie będzie mógł otrzymać leku za darmo.

