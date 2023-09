Inwazja groźnych karaluchów. Insekty mogą przenosić poważne choroby

Karaluchy to jedne z częściej występujących insektów w gospodarstwach domowych. Są wszystkożerne, żywią się okruchami i resztkami jedzenia – bez pożywienia są w stanie przetrwać nawet 40 dni. W Polsce występują dwa gatunki tych szkodników – prusak i karaczan wschodni.

Czy karaluchy są groźne dla człowieka?

Długość ciała karalucha wynosi od 17 do 28 mm. Jego kolor jest brązowy, rdzawy lub czarny, lekko błyszczący. Karaluchy żyją głównie w pomieszczeniach wilgotnych i zaciemnionych, zazwyczaj w kuchni, w spiżarni i łazience, a także w piwnicach i zsypach na odpady. Prowadzą nocny tryb życia. Przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w całej Polsce (m.in. w Warszawie, Kamieniu Pomorskim, Gryficach) alarmują, że w ostatnich tygodniach w domach i mieszkaniach występuje wyjątkowo dużo karaluchów. Pracownicy sanepidu nawołują do dezynsekcji (tępienia tych insektów), ponieważ karaluchy to bardzo zanieczyszczone owady i z tego powodu mogą przenosić groźne dla człowieka choroby.

Jakie choroby przenoszą karaluchy?

Na każdym insekcie można znaleźć około 80 drobnoustrojów, w tym grzyby i pierwotniaki. Z tego powodu karaluchy mogą przenosić choroby wirusowe i bakteryjne, np. grypę, dżumę, gruźlicę, cholerę, czerwonkę, polio. Te owady często odpowiadają za zatrucia pokarmowe oraz reakcje alergiczne. W trakcie pandemii toczyły się dyskusje czy karaluchy mogą przenosić koronawirusa. Ostatecznie naukowcy tego nie potwierdzili.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, karaluchy mogą także przenosić pasożyty, który odpowiadają za toksoplazmozę – zagnieżdżają się u kobiet, w w macicy u kobiet i trwają tak wiele lat, nie wyrządzając żadnych szkód. Gdy zarażona kobieta zajdzie w ciążę, pasożyt może zagrażać dziecku i spowodować u niego np. ciężkie uszkodzenie wątroby czy też wodogłowie.

Jak zarażają karaluchy?

Karaluchy nie żywią się krwią, więc nie gryzą, ale zanieczyszczają produkty żywnościowe odchodami i resztkami pancerzyków. Mogą przenieść patogeny do mąki czy chleba. Poza tym bardzo szybko się rozmnażają, dlatego wyeliminowanie karaluchów z domu bywa bardzo frustrujące. Samica składa od 16 do 18 jaj i w zależności od temperatury otoczenia, larwy wykluwają się po kilkudziesięciu dniach (od 42 do 82). Im cieplej, tym ten proces zachodzi szybciej. Karaluchy żyją od roku do dwóch lat. W jednym sezonie samica może powiększyć swoją gromadę nawet o 250 nowych sztuk.

Jak pozbyć się karaluchów z domu?

„National Geographic” powołuje się na badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym „Scientific Reports”. Wynika z niego, że te insekty potrafią wytworzyć w sobie odporność na skalę populacji już w ciągu życia zaledwie jednego pokolenia. Walka z nimi to prawdziwe wyzwanie. Środki owadobójcze nie zawsze wystarczają. Najskuteczniejszą metodą, aby się ich pozbyć, jest tzw. DDD (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja). Takie zabiegi można zlecić wyspecjalizowanym firmom – nie przeprowadza ich Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Jak ustrzec się przed karaluchami?

Najprostszym sposobem jest dbanie o czystość mieszkania, wyrzucanie przeterminowanych produktów żywnościowych, a także takich, które rozpakowaliśmy kilka tygodni wcześniej i ich nie zużyliśmy. Aby uchronić się przed karaluchami, stosuj te zasady:

przechowuj jedzenie w szczelnie zamkniętych pojemnikach (chodzi głównie o takie produkty jak cukier, mąka, płatki, otręby, pieczywo, przyprawy),

sprzątaj resztki jedzenia (karaluchy lubią nawet okruszki chleba),

raz dziennie wyrzucaj śmieci.

