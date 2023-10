Czy na zwolnieniu lekarskim można iść na wybory? Nie każdy o tym wie

Za kilka dni, a dokładnie 15 października, odbędą się wybory parlamentarne. Jesienna aura, częste opady deszczu i coraz większy chłód sprzyjają jednak występowaniu infekcji. Choroba może dopaść każdego. Może się więc zdarzyć, że część osób w tym dniu będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim w wyniku na przykład przeziębienia (ale nie tylko). Co w takiej sytuacji? Czy można iść głosować, będąc na L4? Warto rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Czy na zwolnieniu lekarskim można iść na wybory?

Udział w głosowaniu podczas wyborów parlamentarnych jest obywatelskim obowiązkiem każdego dorosłego Polaka. Czy jednak w czasie przebywania na L4 można „pójść do urny”? Z pewnością część osób zastanawia się nad tym w ciągu ostatnich dni, obawiając się, że może to nieść za sobą jakieś ewentualne konsekwencje ze strony pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na przykład utratę zasiłku chorobowego.

Osoba, która jest ubezpieczona i przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie powinna w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej lub wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Jeśli tak się stanie – rzeczywiście może stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres jego trwania. Udział w wyborach parlamentarnych nie jest jednak niczym niedozwolonym. Pełnienie obowiązku obywatelskiego, czyli głosowanie w wyborach, nie jest uznawane też za pracę.

Głosowanie podczas L4 – czy zawsze można iść na wybory?

Pracodawca ani Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinien wyrażać żadnych wątpliwości w kwestii tego, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim może pójść zagłosować w wyborach parlamentarnych, jeśli posiada ona informację na zwolnieniu, że „może chodzić”.

Co jednak z osobami, u których na L4 widnieje zapis że „muszą leżeć”? Nie oznacza to, że nie mogą one wziąć udziału w głosowaniu. Ekspert rynku pracy i prezes firmy doradczej Conperio Mikołaj Zając, cytowany przez Prawo.pl, podkreśla jednak, że „chory powinien potwierdzić z lekarzem prowadzącym zalecenia lekarskie i w oparciu o jego opinię podjąć decyzję, czy udział w wyborach nie będzie z nimi kolidował”. Jeżeli lekarz stwierdzi, że chory w tym czasie nie powinien wychodzić z domu – może on wnioskować o głosowanie korespondencyjne. Sprawdźcie również, co zrobić w trakcie pobytu w szpitalu w czasie wyborów.

Głosowanie a utrata zasiłku chorobowego

W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim nie można podejmować pracy zarobkowej. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” w 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprecyzowało, że „wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być łączone z zarobkowaniem”. Jest to pełnienie funkcji społecznej dla dobra społeczności lokalnej. Jeżeli więc zasiadanie w komisji wyborczej nie jest uznane za pracę, to tym bardziej głosowanie w wyborach nie może być odbierane w ten sposób.

