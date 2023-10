Szczepienia wrócą do aptek. Kto na tym skorzysta?

Szczepienie zwykle kojarzymy z koniecznością odwiedzania gabinetów lekarskich lub przychodni. Wkrótce się to zmieni. Jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia pacjenci będą mogli przyjmować niektóre preparaty ochronne w aptece. Resort opublikował już stosowne obwieszczenie w tej sprawie. Szczepienie w aptece dotyczyć będzie konkretnych jednostek chorobowych.

Szczepienia w aptece – dla kogo?

Szczepienia w aptece nie będą obejmowały wszystkich pacjentów. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia w opublikowanym obwieszczeniu, skorzystają z nich konkretne grupy osób. W wykazie zalecanych szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych, znalazły się preparaty na trzy jednostki chorobowe. Farmaceuci będą mogli szczepić:

osoby po ukończeniu 18 roku życia – na COVID-19,

osoby po ukończeniu 65 roku życia – na pneumokoki (w schemacie jednodawkowym) oraz grypę (w schemacie jednodawkowym realizowanym cyklicznie w każdym sezonie jesienno-zimowym).

W przypadku osób dorosłych szczepienia na COVID-19 będą możliwe w aptece od 1 grudnia 2023 roku. Osoby, które ukończyły 65 lat, będą mogły dodatkowo zaszczepić się w aptece na pneumokoki i grypę już od 1 listopada 2023 roku. Przypomnijmy, że od 1 września 2023 r. preparaty ochronne przeciwko grypie i pneumokokom dla seniorów są darmowe. Nie trzeba również płacić za szczepionkę przeciwko COVID-19.

Jak zaszczepić się w aptece?

Przed przyjęciem preparatu ochronnego trzeba wypełnić kwestionariusz wywiadu wstępnego. Na jego podstawie dana osoba jest kwalifikowana do szczepienia. Można to zrobić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Istnieje też druga opcja – wydrukowanie dokumentu i wypełnienie go w domu lub w aptece. Co ważne, na szczepienie należy się umówić telefonicznie (dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 989, czynny od 7.00 do 20.00 przez siedem dni w tygodniu), za pośrednictwem e-rejestracji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub poprzez bezpośredni kontakt z daną apteką.

