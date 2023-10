Fałszywy Ozempic w aptekach. Ważny komunikat GIF

Ozempic to lek stosowany u chorych na cukrzycę, jednak w ostatnim czasie zyskał popularność jako specyfik na odchudzanie (stąd częste braki leku w aptekach w wielu krajach). Na popularności Ozempicu korzystają też przestępcy fałszujący leki. Teraz sfałszowany Ozempic wykryto w Niemczech, Wielkiej Brytanii, ale też w Polsce. Stąd decyzja GIF, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Ozempic – wycofany lek

Decyzja GIF dotyczy zarówno wycofania leku, który jest juz na rynku polskim, jak i zakazu wprowadzenia na rynek konkretnych serii Ozempicu. GIF podał szczegóły w swoim komunikacie. Produkt wycofywany z rynku to:

Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł

numer serii: MP5E511,

termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

A serie objęte zakazem wprowadzenia na rynek to:

Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł

numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690

numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690

numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1031002838555

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

Sfałszowany Ozempic – komunikat GIF

Jak podano w komunikacie, Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęły dwie informacje o sfałszowaniu produktu leczniczego Ozempic. Opakowania leku zidentyfikowane jako sfałszowane zostały ujawnione w legalnym łańcuchu dostaw w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Okazało się również, że jedna z serii leku jest już w obrocie na rynku polskim, stąd natychmiastowa decyzja o wycofaniu z aptek.

Jak podano w uzasadnieniu decyzji „pozostawienie w obrocie produktu leczniczego, co do którego potwierdzony został fakt jego sfałszowania stanowi (...) bezpośrednie i realne zagrożenia dla zdrowia, a potencjalnie również dla życia, pacjentów, którzy mogliby ten lek zastosować. Brak jest bowiem jakiegokolwiek potwierdzenia co do faktycznego składu sfałszowanego produktu leczniczego, a w konsekwencji co do jego wpływu na jego działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Nie jest zatem możliwe przewidzenie, jaki będzie on miał wpływ na pacjenta”.

Czytaj też:

Brakuje leków na cukrzycę! NFZ skontroluje recepty na te leki, które przepisywane są na odchudzanieCzytaj też:

Popularne leki na cukrzycę mogą powodować skutki uboczne. Nowe wyniki badań