Brakuje leków na cukrzycę! NFZ skontroluje recepty na te leki, które przepisywane są na odchudzanie

Ozempic (semaglutidum) i Trulicity (dulaglutidum) to leki stosowane w terapii cukrzycy typu 2. Ich działanie polega na stabilizowaniu poziomu glukozy we krwi. Dzięki temu możliwe jest u chorych leczonych insuliną zmniejszenie dawki, a nawet odstawienie preparatu, co znacząco podnosi komfort życia i nie powoduje skutków ubocznych. Kiedy okazało się, że substancja czynna leków na cukrzycę, czyli semaglutyd pomaga w redukcji masy ciała, zaczęły się problemy z ich dostępnością na polskim rynku.

Dlaczego leki na cukrzycę bierze się na odchudzanie?

Semaglutyd zawarty w leku Ozempic i Trulicity ma także właściwości hamujące apetyt. Dlatego, poza wskazaniami (off-label) zaczęto go stosować do leczenia otyłości. Pacjenci wskazują, że po jego zażyciu odczuwają uczucie sytości. Preparat podaje się w formie podskórnych zastrzyków raz w tygodniu.

Z czego wynika brak leków?

Początkowo w Polsce Ozempic był przepisywany przez diabetologów osobom z cukrzycą. Kiedy jednak został zarejestrowany jako lek na leczenie otyłości (w styczniu 2022 roku), a efektami jego stosowania pochwalił się w internecie Elon Musk, twórca Tesli, nastąpiła „moda na ten preparat” na całym świecie, również w Polce. Leków zaczęło brakować w aptekach. Obecnie, żeby go kupić, należy go zarezerwować i czekać na dostępność.

NFZ zapowiada kontrolę recept na Ozempic i Trulicity

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że refundacja leków Ozempic i Trulicity dotyczy wyłącznie cukrzycy (zaawansowanej choroby). Zapowiada też kontrolę wypisywanych przez lekarzy recept na ten preparat. Cena leku w Polsce wynosi ponad 350 zł. Dla pacjentów z odpowiednimi wskazaniami jest dostępny z odpłatnością 30 proc. Pozostałą część dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rosną środki na refundację leków na cukrzycę

Jak informuje NFZ, rosną środki na refundację obu preparatów. W 2020 r. na refundację Ozempicu Fundusz wydał ponad 5 mln zł. Dwa lata później aż 32 mln zł. Podobnie wygląda sytuacja z refundacją leku Trulicity. Wzrosła ona z 6 mln zł w 2020 r. do ponad 42 mln zł w 2022 r.

NFZ przestrzega przed przyjmowaniem Ozempicu i Trulicyty na własną rękę

Lekarze przestrzegają przed przyjmowaniem leków na odchudzanie zawierających semaglutyd na własną rękę, gdyż może on powodować niebezpieczne dla zdrowia skutki uboczne. Do najczęstszych z nich należą m.in.:

nudności,

wymioty,

biegunka.

Podkreślają również, że skutki zdrowotne przyjmowania tych leków mogą ujawnić się dopiero w przyszłości.

