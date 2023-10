Mają sto lat i chodzą do SPA. Sekret długowieczności Japończyków

Z raportu „Trwanie życia w 2021 roku” Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że średni wiek życia kobiet w Polsce wynosi prawie 80 lat, a mężczyzn – 72 lata. Natomiast średnia długość życia Japończyków to 88 lat dla kobiet i 81 dla mężczyzn. To nie wszystko – w tym kraju żyje ponad 90 tysięcy stulatków. W czym tkwi sekret ich długowieczności?

Dlaczego Japończycy żyją tak długo?

Podczas gdy w Polsce, w porównaniu do roku 2019, średnia długość życia skróciła się o około 2 lata (miało to związek z pandemią COVID-19), Japończycy mają się doskonale. Ludzie w ich kraju żyją najdłużej na świecie. Rekordzistami w tym zakresie są mieszkańcy wyspy Okinawa. Lekarze, dietetycy, psychologowie i naukowcy z całego świata analizują styl życia i żywienia Japończyków, próbując znaleźć receptę na długie życie w świetnej formie. Z ich analiz wynika, że kluczem do sukcesu jest dieta, bogata w antyoksydanty i flawonoidy, oraz niespieszny styl życia. Również dzięki tym czynnikom mieszkańców Japonii rzadziej dotykają choroby sercowo-naczyniowe i metaboliczne.

Na czym polega dieta Japończyków?

Mieszkańcy Japonii żywią się zgodnie z zasadami diety DASH i diety śródziemnomorskiej. Spożywają bardzo dużo świeżych, nieprzetworzonych produktów (głównie warzyw i owoców), o niskim indeksie glikemicznym, za to zawierających sporo antyoksydantów. Dzięki temu większość mieszkanek i mieszkańców tego kraju ma szczupłą sylwetkę. Zamiast mięsa, jedzą bardzo dużo ryb i owoców morza. Na ich talerzach królują ryż (gotowany na parze), tofu, wodorosty, natto (sfermentowana soja). Lubią też kiszonki i marynowane owoce. Unikają produktów tłustych (mięsnych i mlecznych). Nie najadają się do syta (spożywają około 1800 kcal dziennie), zgodnie z zasadą „hara hachi bu”. Te słowa można przetłumaczyć w następujący sposób: „Brzuch pełny w 80 procentach”.

Inne sposoby Japończyków na zachowanie długowieczności

Mieszkańcy Japonii, a zwłaszcza wyspy Okinawa, wychodzą z założenia, że aktywny człowiek to człowiek szczęśliwy. W związku z tym starają się zawsze mieć zajęcie, które wypełnia im czas i jednocześnie daje satysfakcję. Na ich twarzy często króluje spokojny, niewymuszony uśmiech, wynikający z pogodzenia się z upływającym czasem. Pomaga w tym integracja z ludźmi, aktywność (spacery, pielęgnacja ogrodów) oraz pasje (np. gra w szachy, origami).

Udogodnienia dla seniorów w Japonii

Ciekawostką jest fakt, że w Japonii (zwłaszcza w Tokio) są specjalne sklepy dla seniorów, w których – poza specjalnymi produktami spożywczymi czy ubraniami – mogą kupić walizki na kółkach, peruki, meble. Przybywa usług dla seniorów – salonów masażu i urody, SPA, zakładów fryzjerskich czy kawiarni. Nie jest to w żaden sposób forma segregacji od młodszego pokolenia – w Japonii więzi rodzinne są bardzo silne. Tworzenie miejsc dla osób starszych ma raczej na celu integrację seniorów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

