Bezpłatne leki nie tylko dla kobiet w ciąży, ale też w połogu. Od kiedy zmiana wejdzie w życie?

Już od listopada 2023 wejdą w życie zmiany odnośnie realizowania recept. Dotyczą one między innymi osób, które przyjmują leki na stałe, ponieważ będą mogli zrobić ich zapas na znacznie krótszy czas, niż dotychczas. To jednak nie koniec modyfikacji. Od kilku lat powraca temat bezpłatnych leków dla kobiet w połogu – teraz wreszcie takie przepisy zaczną obowiązywać.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Żeby pacjentka mogła otrzymać bezpłatne leki – na recepcie przepisywanej przez lekarza musi znaleźć się oznaczenie „C”. Niezbędne jest również oczywiście stwierdzenie ciąży. Może to zrobić:

lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

lekarz będący w trakcie odbywania specjalizacji z dziedziny położnictwa i ginekologii,

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

położna wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Inny lekarz również może wystawić kobiecie ciężarnej receptę z kodem uprawniającym do darmowych leków, jednak może to zrobić właśnie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia. Aktualnie takie bezpłatne leki przysługują kobietom od momentu stwierdzenia ciąży do 15 dni po planowanym terminie porodu wskazanym w zaświadczeniu. Czas ten zostanie niedługo jednak wydłużony. Obecnie na liście bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży znajduje się ponad 400 preparatów. Wśród nich są między innymi leki przeciwzakrzepowe, ale też środki stosowane w leczeniu astmy, chorób tarczycy czy padaczki. W 100 procentach refundowane są także szczepionki przeciwko grypie.

Już niedługo darmowe leki dla kobiet w połogu

Ostatnio w mediach głośno było o bezpłatnych lekach dla dzieci i seniorów. Nie są to jednak jedyne grupy uprawnione do takiej całkowitej refundacji. Dotyczy to także kobiet w ciąży, a niedługo – również kolejnej grupy. Mowa o kobietach w połogu. One również zostaną objęte programem bezpłatnych leków. Zmiany wynikają z dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 listopada 2023 roku, jednak w praktyce lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i połogu zostanie ogłoszona najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku (razem z nowym wykazem leków refundowanych).

Poszerzenie grupy kobiet, którym przysługują bezpłatne leki, o kobiety w połogu, oznacza, że darmowe leki będą przysługiwać w takiej sytuacji o 6 tygodni dłużej, niż aktualnie. Według ustawy kobiety będą mieć prawo do takich darmowych leków „przez okres ciąży i połogu, jednak nie dłużej niż przez 6 tygodni po upływie 15 dni od planowanej daty porodu wskazanej w tym zaświadczeniu”.

