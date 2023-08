Kolejne zmiany dotyczące recept. Dotkną tych, którzy przyjmują leki na stałe

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy ministerstwo zdrowia kilkukrotnie zmieniało już zasady związane z receptami. Niedawno w życie weszły ograniczenia dotyczące wystawiania recept na leki psychotropowe. Jako sposób walki z lekarzami, którzy dopuszczają się nadużyć, wystawiając recepty poprzez platformy internetowe bez wcześniejszej konsultacji z pacjentem, resort zdrowia wprowadził również limit w dziennym wystawianiu recept. Poprzedni minister zdrowia, Adam Niedzielski, zapowiadał również likwidację recept rocznych. Po konsultacjach ze specjalistami ministerstwo zdrowia wycofało się z tej deklaracji – recepty roczne zostały, jednak w nieco zmienionej formie. Modyfikacje właśnie wchodzą w życie.

Kolejne zmiany dotyczące recept

Ministerstwo zdrowia, choć nie wycofało rocznej recepty, to wprowadziło pewne ograniczenie z tym związane. Wynikają one z nowelizacji ustawy refundacyjnej. Pacjent za jednym razem będzie mógł zrealizować receptę na maksymalnie 4 miesiące. Oznacza to więc, że mimo przepisania rocznej recepty, osoba wykupująca leki, będzie musiał się zjawić po nie w aptece przynajmniej trzy razy w ciągu roku.

Wprowadzenie takich zmian zostało przegłosowane kilka dni temu przez Sejm. Zanim jednak wejdą one w życie, ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta i zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Recepty roczne – co dokładnie się zmieni?

Jak będą wyglądać nowe przepisy? Zgodne z ust. 7 a „pacjent od dnia realizacji recepty może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania – przepis wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 18 sierpnia 2023 roku”.

To jednak nie koniec zmian, ponieważ zapis ust. 7aa brzmi następująco: „w przypadku gdy na recepcie przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę – przepis wchodzi w życie 1 listopada 2023 roku”.

Co zmiany te oznaczają w praktyce? Do tej pory pacjent mógł wykupić leki na 180 dni, natomiast, gdy przepisy wejdą w życie – będzie mógł za jednym razem zrealizować receptę jedynie na cztery miesiące. Takie rozwiązanie będzie z pewnością większym utrudnieniem dla pacjentów, ale również dla farmaceutów, dla których podzielenie recepty rocznej na trzy moduły, może być problematyczne przy niektórych lekach.

