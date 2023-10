Renta szkoleniowa – czym jest i kto może skorzystać z tego świadczenia?

Renta szkoleniowa jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym wie niewielu Polaków – wniosek o ten rodzaj renty jest składany bardzo rzadko. Ta szczególna renta przysługuje osobom aktywnym zawodowo, które nie mogą jednak wykonywać dotychczasowej pracy, ponieważ utraciły do niej zdolność. Z założenia renta szkoleniowa ma pozwolić takiej osobie na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym będzie ona mogła wykonywać pracę przy swoim aktualnym stanie zdrowia.

Czym jest renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa jest czasowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest ona przyznawana osobom, które z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, chcą się przekwalifikować. Takie świadczenie jest przyznawane na 6 miesięcy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli jest to niezbędne do przekwalifikowania zawodowego, jednak takie przedłużenie nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy.

O tym, czy przyznanie danej osobie renty szkoleniowej jest zasadne, decyduje lekarz orzecznik, który podejmuje decyzję o celowości przekwalifikowania zawodowego. Podczas pobierania renty szkoleniowej osoba ubezpieczona jest kierowana przez ZUS do powiatowego urzędu pracy, który znajduje dla niej odpowiednie szkolenia i kursy. Istotna jest w takiej sytuacji motywacja chorego do nauki nowego fachu i chęć kontynuowania aktywności zawodowej.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Taka renta szkoleniowa może być przyznana osobie niezdolnej do pracy, która ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.:



1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli dana osoba nie osiągnęła wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych, wcale nie musi być to jednoznaczne z brakiem możliwości starania się o rentę szkoleniową. Warunek posiadanego stażu pracy uważa się za spełniony w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie była zgłoszona do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole (podstawowej, ponadgimnazjalnej, wyższej) oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała okresy składkowe.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 procent podstawy wymiaru renty i nie zależy od stażu ubezpieczenia. Wysokość renty szkoleniowej nie może być jednak niższa od renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – wysokość renty szkoleniowej wynosi wtedy 100 procent podstawy wymiaru renty, która jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też:

Ważny komunikat Ministerstwa Cyfryzacji. Można stracić dostęp do profilu zaufanegoCzytaj też:

Wzrośnie wysokość składki zdrowotnej. Od kiedy czekają nas zmiany?