Wzrośnie wysokość składki zdrowotnej. Od kiedy czekają nas zmiany?

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na takie ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS, a następnie przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka zdrowotna jest jedną z obowiązkowych składek płaconych przez przedsiębiorców oraz pracowników.

Wysokość składki zdrowotnej a kwota pensji minimalnej

Już za kilka miesięcy, wraz z rozpoczęciem 2024 roku, wzrośnie składka zdrowotna. Dotyczy to także składek w ramach tzw. małego ZUS-u. Jest to spowodowane zwiększeniem kwoty wynagrodzenia minimalnego. Wzrośnie ono dwukrotnie w nadchodzącym roku – najpierw 1 stycznia, a następnie 1 lipca. Od 1 stycznia 2024 roku najniższa pensja wzrośnie do 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca będzie to 4300 zł brutto. Składka zdrowotna zwiększy się jednak tylko raz.

Dla osób, które rozliczają się na skali podatkowej, składka zdrowotna aktualnie wynosi 9 procent od dochodu. Z kolei osoby, które rozliczają się metodą podatku liniowego, muszą płacić 4,9 procent od dochodu.

Wzrośnie wysokość składki zdrowotnej

Konsekwencją tych zmian będzie też wyższa niż obecnie składka zdrowotna. Nie może być ona niższa niż 9 procent liczone od kwoty wynagrodzenia minimalnego. Aktualnie wynosi ona więc co najmniej 314,10 zł miesięcznie, natomiast po zmianach w 2024 roku wzrośnie do 381,78 zł. Będzie to więc 67,78 zł więcej niż obecnie.

„Przyjmując przeciętne wynagrodzenie, które w mojej ocenie przekroczy za IV kw. bieżącego roku 7600 zł, składka zdrowotna wyniesie 410,40 zł, w drugim progu 684 zł, a w trzecim aż 1231,20. Razem mamy łącznie kwotę 2004,59 zł, w drugim 2278,19 zł, a w trzecim progu 2825,39 zł. Ostatecznie wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtu ewidencjonowanego poznamy dopiero w styczniu 2024, jednak w mojej ocenie będzie to na powyższym poziomie” – przewiduje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.

Jak oblicza się składkę zdrowotną?

Sposób rozliczania składki zdrowotnej jest zależny od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Składka zdrowotna po wprowadzeniu Polskiego Ładu jest wyliczana od dochodu na zasadach ogólnych i podatku liniowego. Ryczałt składki zdrowotnej uzależniony jest od przychodu danej osoby. W praktyce oznacza to, że składkę zdrowotną, oprócz stawki podatku i sposobu jego wyliczania, również należy wziąć pod uwagę, wybierając formę opodatkowania. W internecie jest dostępnych wiele narzędzi – tzw. kalkulatorów podatkowych, dzięki którym w prosty sposób można wyliczyć między innymi składkę zdrowotną. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierze się pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni.

