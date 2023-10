Świadczenie wspierające i nowe zasady świadczeń pielęgnacyjnych. Kto i kiedy z nich skorzysta?

Świadczenie wspierające zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. O ten rodzaj pomocy mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które mają ustalony poziom potrzeby wsparcia. Procedury przyjmowania wniosków ruszą od nowego roku. By uzyskać decyzję w sprawie ustalenia poziomu potrzeby wsparcia, trzeba będzie złożyć specjalny wniosek do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca zamieszkania. Można to będzie zrobić drogą elektroniczną (poprzez specjalny system teleinformatyczny, który zostanie utworzony do tego celu) lub za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia nastąpi w oparciu o obserwację codziennego funkcjonowania osoby ubiegającej się o świadczenie. Jest on określany w przedziale od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. Po uzyskaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia trzeba będzie złożyć wniosek o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie pielęgnacyjne a świadczenie wspierające

Należy jednak mieć na uwadze, że ubieganie się o świadczenie wspierające niesie za sobą pewne konsekwencje. Złożenie wniosku o tę formę pomocy wiąże się ze wstrzymaniem wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Nie będzie można korzystać z obu źródeł finansowania jednocześnie. Zabraniają tego przepisy. Jednostki samorządu terytorialnego będą – jak zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – miały dostęp do danych dotyczących wniosków o świadczenie wspierające i wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli wniosek o świadczenie wspierające będzie rozpatrzony negatywnie, zasiłek zostanie przywrócony i wypłacony, poczynając od miesiąca, w którym dana osoba przestała je otrzymywać.

Świadczenia pielęgnacyjne także dla opiekunów aktywnych zawodowo

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się też zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ono przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (matce, ojcu, małżonkowi, opiekunowi faktycznemu). Skorzystają z niego również rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Mogą otrzymać je w sytuacji, gdy sprawują opiekę nad osobą do 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, która stwierdza konieczność sprawowania nad nią stałej opieki.

Otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie uzależnione od rezygnacji opiekuna z aktywności zawodowej ani posiadania przez niego emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem, które mają odpowiednie orzeczenia, to wysokość świadczenia będzie wypłacana na każde z nich, a nie jak dotąd tylko na jedno.

Opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego również w przypadku śmierci osoby, nad którą sprawował opiekę. Może je otrzymywać dodatkowo przez miesiąc. Dla przykładu, jeśli dziecko matki, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne, umiera w styczniu, to będzie ona otrzymać zasiłek do końca lutego.

Ile wyniesie świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od wysokości renty socjalnej, a także liczby punktów przyznanych na skali potrzeby wsparcia. Ustalono sześć progów:

od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia – wysokość świadczenia wyniesie 220% renty socjalnej,

od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia – wysokość świadczenia wyniesie 180% renty socjalnej,

od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia – wysokość świadczenia wyniesie 120% renty socjalnej,

od 80 do 84 punktów w skali potrzeby – wysokość świadczenia wyniesie 80% renty socjalnej,

od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia – wysokość świadczenia wyniesie 60% renty socjalnej,

od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia – wysokość świadczenia wyniesie 40% renty socjalnej

Kiedy wejdzie w życie świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku, ale nie wszyscy skorzystają z niego od razu. Najpierw będzie ono dostępne dla osób z największym poziomem potrzeby wsparcia, czyli od 87 do 100 punktów. W kolejnych latach otrzymają je osoby z mniejszą potrzebą wsparcia – od 78 do 86 pkt (1.01. 2025 r.) i od 70 do 77 pkt (1.01.2026 rok).

