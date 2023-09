Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne. Ile będzie wynosić w 2024 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne jest aktualnie przyznawane w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez opiekuna na rzecz sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków, które ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Świadczenie to wypłacane jest na wniosek osoby uprawnionej. Już niebawem zmieni się jednak nie tylko jego wysokość, ale też zasady jego przyznawania.

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego

Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458 zł. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, już niebawem, bo od 2024 roku jego wartość wzrośnie jednak o 530 zł w porównaniu do aktualnej kwoty. Zmiany te są związane z podwyżką pensji minimalnej, którą rząd zamierza wprowadzić od 2024 roku. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od wysokości płacy minimalnej. Należy jednak zaznaczyć, że planowana na lipiec druga podwyżka płacy minimalnej nie będzie już skutkować podwyżką kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. To z kolei ściśle wiąże się ze wzrostem procentowym minimalnego wynagrodzenia za pracę. Choć termin wydania rozporządzenia o pensji minimalnej mija dopiero 15 wrześnie 2023 roku, to zgodnie z przedstawioną propozycją – ma wynosić 4242 zł. Z uwagi na to, że 1 stycznia tego roku była to kwota 3490 zł, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 21,54 procent. Oznacza to, że od stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane w kwocie 2988 zł.

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Zgodnie z ustawą o świadczeniu wspierającym ogłoszoną w Dzienniku Ustaw, czeka nas więcej zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego. Wejdą one w życie 1 stycznie 2024 roku. Według nowych przepisów świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia bez jakiegokolwiek ograniczenia w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodatkowo na możliwość otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie wpływać pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych.

O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły ubiegać się również rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek pieczy zastępczej, a także osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Dodatkowo, jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością – świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać na każde z nich (będzie podwyższone o 100 procent na drugie i każde kolejne dziecko).

Sprawdźcie, czym różni się zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny. Pojęcia te często są ze sobą mylone – różnic jednak jest sporo i są one dość istotne.

Czytaj też:

Szpital może nagrywać pacjenta. W życie wchodzą nowe przepisyCzytaj też:

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów już od dzisiaj. Co znajdzie się na liście?