Czy dentysta może wystawić L4? Niektórzy będą zaskoczeni

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym, gdy w opinii specjalisty pracownik jest tymczasowo niezdolny do wykonywania swojej pracy. Pacjenci, zwłaszcza przed leczeniem, które potencjalnie może być naprawdę bolesne, zastanawiają się, czy lekarz stomatolog może wystawić im zwolnienie lekarskie. Zdarzają się sytuacje, gdy pacjenci stomatologiczni ze względu na bolesne i ciężkie leczenie zębów nie są w stanie pracować danego dnia. Czy dokument wypisany przez stomatologa jest honorowany? Tak, jednak pod pewnymi warunkami.

Czy dentysta może wystawić L4?

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy powrót do pracy po wizycie u stomatologa jest utrudniony lub wręcz niemożliwe. Co wtedy? Dentysta może wystawić zwolnienie lekarskie, czyli L4, jednak muszą być spełnione konkretne warunki. Jednym z nich jest podpisana umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie takie zwolnienie lekarskie nie będzie respektowane.

Stomatolog może wystawić zwolnienie lekarskie, jeśli prywatna placówka, w której pracuje, ma podpisaną umowę z NFZ, a dentysta, który wykonuje zabieg, ma podpisaną umowę z ZUS. Przed rozpoczęciem wizyty warto więc upewnić się, czy uzyskamy zwolnienie lekarskie od tego konkretnego stomatologa, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Kiedy dentysta może wystawić zwolnienie lekarskie?

Dentysta może wystawić zwolnienie lekarskie, ale jest to zazwyczaj ograniczone do określonych przypadków. Istnieją różne przesłanki, na podstawie których dentysta może wypisać swojemu pacjentowi L4. Pacjent może otrzymać zwolnienie lekarskie na przykład po ekstrakcji zęba lub bolesnym leczeniu kanałowym. Zwolnienie może zostać wystawione przez stomatologa po inwazyjnych zabiegach, aby dać organizmowi czas potrzebny na regenerację oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych powikłań.

Czy na ból zęba można dostać zwolnienie?

L4 od dentysty przysługuje pacjentom, którzy przeszli skomplikowane i inwazyjne zabiegi stomatologiczne. Decyzja, czy pacjent powinien dostać zwolnienie, jest zawsze indywidualna i zależy od kilku czynników. Ból zęba spowodowany na przykład zabiegiem chirurgicznym, któremu towarzyszy też opuchlizna czy trudności z mówieniem, jest powodem do otrzymania takiego dokumentu. Stomatolog może wziąć pod uwagę też rodzaj pracy wykonywanej przez daną osobę.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wizyty u dentysty kończą się wystawieniem zwolnienia lekarskiego. Wielu pacjentów odwiedza stomatologa regularnie na rutynowe kontrole, profilaktyczne zabiegi czy leczenie drobnych dolegliwości, które nie wymagają L4 (na przykład piaskowanie zębów czy ich wybielanie).

Na ile dentysta może wystawić zwolnienie z pracy?

Dentyści wystawiają zazwyczaj zwolnienia lekarskie na krótki czas, na przykład okres kilku dni. Jeżeli niezdolność do pracy przedłuża się – pacjent powinien udać się do lekarza rodzinnego, który posiada uprawnienia do wypisywania zwolnień lekarskich na dłuższy okres. Jeśli chcemy z kolei uniknąć przebywania na L4 z powodu wizyty u stomatologa – warto zaplanować ją na przykład na piątek, by podczas weekendu ból złagodniał, a inne nieprzyjemne dolegliwości całkowicie ustąpiły. Dla niektórych osób ważne jest też, co pracodawca widzi na L4 pracownika i czy podany jest powód zwolnienia, dlatego chcą uniknąć przebywania wtedy na zwolnieniu lekarskim.

