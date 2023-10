Co pracodawca widzi na L4 pracownika? Czy podany jest powód zwolnienia lekarskiego?

Zwolnienie lekarskie, nazywane też L4, to dokument, który określa niezdolność pracownika do pracy przez konkretny czas. Aktualnie zwolnienie lekarskie wystawiane jest jedynie w formie elektronicznej – pracownik nie musi więc już przekazywać go osobiście pracodawcy. Choć ta forma jest znacznie wygodniejsza od poprzedniej, to wśród osób na zwolnieniu może powodować pewne zaniepokojenie. Dlaczego? Wynika to z faktu, że w takiej sytuacji nie do końca jesteśmy świadomi tego, co dokładnie widzi pracodawca na naszym L4. Tłumaczymy, do jakich informacji ma wtedy dostęp nasz szef.

Czy pracodawca widzi przyczynę zwolnienia lekarskiego?

Wiele osób zastanawia się, co pracodawca widzi na dokumencie wystawionym przez lekarza. Niekiedy pracownicy obawiają się, że dostając zwolnienie na przykład od psychiatry – może to wpłynąć na ich relacje z pracodawcą. Czasami z innych powodów nie chcemy, by pracodawca wiedział na co dokładnie chorujemy i mamy pełne prawo do takiej prywatności. Należy pamiętać o tym, że na zwolnieniu lekarskim pracodawca nie zobaczy nazwy choroby – czyli konkretnej i dokładnej przyczyny pobytu pracownika na L4. Przyczyna, na podstawie której zostało wystawione zwolnienie, nie jest podawana na dokumencie, który trafia do pracodawcy.

Pracodawca nie zna więc numeru statystycznego choroby pracownika. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 21 lipca 2019 roku, L4 nie może zawierać żadnych szczegółowych danych, które dotyczą powodu zwolnienia, między innymi numeru statystycznego choroby.

Co widzi pracodawca na L4 pracownika?

Na zwolnieniu lekarskim określone są jednak specjalne kody literowe, które określają powód niezdolności do pracy. Są one widoczne, bo na ich podstawie ustala się wysokość zasiłku chorobowego. Kody na elektronicznym zwolnieniu lekarskim to:



Kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

Kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży;

Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;

Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;

Kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Mimo że pracodawca może zobaczyć taki kod literowy, to nie dowie się o dokładniej przyczynie, która spowodowała nieobecność pracownika. Pracownik może złożyć pisemny wniosek o to, by lekarz nie wpisywał na zwolnieniu kodu B lub D. W pozostałych przypadkach decyduje o tym lekarz, a więc pracownik nie ma wpływu na zachowanie tajemnicy w kwestii swojego stanu zdrowia, jeśli zachorowanie dotyczy na przykład choroby zakaźnej lub jest spowodowane nadużywaniem alkoholu.

Czy pracodawca może żądać podania przyczyny zwolnienia lekarskiego?

Pracodawca nie może domagać się podania przez pracownika szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia, na przykład przyczyny zwolnienia lekarskiego. Pracownik musi jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia u niego niezdolności do pracy na skutek choroby, ma on obowiązek, by poinformować pracodawcę o tym, a także przewidywanym okresie trwania takiego zwolnienia lekarskiego. Należy to zrobić nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

