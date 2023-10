Tabletki na erekcję wycofywane z rynku. Jest ostrzeżenie GIS

Chodzi o tabletki na erekcję White Horse. To suplement diety, który producent reklamuje hasłem „gwarancja męskości” i jako zawierający 5 naturalnych składników – m.in. ekstrakty z buzdyganka naziemnego i szparaga lekarskiego. Okazało się, że partia tabletek zawiera także syldenafil, a więc czynną substancję, która jest składnikiem leków na potencję.

Tabletki na erekcję White Horse – szczegóły wycofanej partii

„W wyniku badań przeprowadzonych na zlecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono obecność syldenafilu – niezadeklarowanej aktywnej farmakologicznie substancji w partii suplementu diety White Horse. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia”– czytamy w komunikacie GIS. W ostrzeżeniu podano także szczegóły wycofywanego produktu:

Produkt: White Horse – suplement diety

Numer partii: AA-06-2022

Data minimalnej trwałości: 05.2024

Producent: Kosmanela s.r.o., Kurzova 2222/16, 155 00 Stodulky (Praha 13), Czechy

Jak podkreśla GIS, nie należy spożywać produktu wyszczególnionego w komunikacie. Warto dodać, że GIS nie pierwszy raz wycofuje partię tabletek White Horse ze względu na obecność syldenafilu. Rok temu również wykryto syldenafil w partii tabletek na erekcję.

Dlaczego w suplemencie diety nie może być syldenafilu?

Suplementy diety nie są lekami. Suplementy to po prostu żywność i tak są traktowane według polskiego prawa. To oznacza jednocześnie, że nie mogą zawierać substancji czynnych farmakologicznie, jak leki (w tym przypadku tą substancją czynną jest stosowany w lekach na erekcję syldenafil). Suplementy to inaczej środki spożywcze, które mają na celu uzupełnianie normalnej diety – to definicja, którą wyczytamy w ustawie o bezpieczeństwie żywności oraz żywienia. Zwykle są to witaminy, minerały czy wyciągi z roślin, jak miało być w przypadku wycofywanej partii tabletek na erekcję.

