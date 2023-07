Jak cukrzyca daje o sobie znać w sypialni? Intymne problemy diabetyków

Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, które rzutuje na wiele sfer codziennego funkcjonowania człowieka. Nieleczona zaburza równowagę metaboliczną organizmu. Zakłóca pracę nerek i wielu innych narządów. Osłabia wzrok i serce. Może też doprowadzić do problemów ze zdrowiem intymnym. Sprawdź, na jakie symptomy warto zwrócić szczególną uwagę.

Zaburzenia erekcji u chorych na cukrzycę

Zbyt niskie lub za wysokie stężenie glukozy we krwi niszczy naczynia krwionośne oraz nerwy. To z kolei może prowadzić do upośledzenia sprawności seksualnej i zaburzeń erekcji u mężczyzn. Należy pamiętać, że możliwość osiągnięcia wzwodu zależy od napływu krwi do członka. Gdy naczynia kapilarne występujące w obrębie narządów płciowych, ulegają uszkodzeniu w przebiegu cukrzycy proces ten jest utrudniony. W rezultacie dochodzi do wystąpienia problemów z erekcją i osiągnięciem satysfakcji seksualnej. Te kłopoty nierzadko są również pokłosiem neuropatii cukrzycowej, czyli uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, który uczestniczy w procesie powstawania erekcji. Szacuje się, że diabetycy są trzy razy bardziej narażeni na trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem wzwodu niż mężczyźni z prawidłowym poziomem glukozy we krwi.

Infekcje dróg moczowych a cukrzyca

Osoby z cukrzycą bardzo często cierpią z powodu nawracających infekcji intymnych. Problem dotyczy przede wszystkim kobiet, które zmagają się ze stanami zapalnymi pęcherza i pochwy, a także drożdżycą. Schorzeniom tym towarzyszy ból podczas oddawania moczu, pieczenie, świąd i duży dyskomfort odczuwany podczas stosunku płciowego, a także nieprawidłowa wydzielina z dróg rodnych (upławy). Dolegliwości znacznie zaburzają życie seksualne. Należy pamiętać, że w przebiegu cukrzycy dochodzi do znacznego osłabienia układu odpornościowego, przez co organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju patogeny (bakterie, grzyby, etc.).

Suchość pochwy i nadwrażliwa skóra jako objaw cukrzycy

Kobiety mierzące się z cukrzycą bardzo często mają kłopoty z suchością pochwy. Jej ściany nie są odpowiednio nawilżone wskutek wahań poziomu glukozy we krwi, a także uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych. W efekcie pojawia się ból i pieczenie okolic intymnych, odczuwane zwłaszcza podczas seksu. U diabetyczek można zaobserwować również łuszczenie się i nadwrażliwość skóry, co dodatkowo utrudnia współżycie.

Cukrzyca a niska samoocena i spadek libido

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – zmiany w funkcjonowaniu organizmu towarzyszące cukrzycy niejednokrotnie prowadzą do zaburzeń w samoocenie i postrzeganiu własnego ciała. Sprzyjają też wystąpieniu depresji. Wszystkie wymienione problemy skutkują spadkiem libido (popędu seksualnego) i mówiąc najprościej brakiem ochoty na seks. Osoby z cukrzycą nierzadko wstydzą się doświadczanych dolegliwości. Czują się mało atrakcyjne i niegodne pożądania. Mają kłopoty z samoakceptacją. Dlatego unikają zbliżeń z partnerem lub partnerką.

Jak radzić sobie z cukrzycą i kłopotami w sypialni?

W tym przypadku kluczowe znaczenie ma stałe monitorowanie swojego stanu zdrowia i kontrolowanie stężenia glukozy we krwi. Utrzymywanie jej na prawidłowym poziomie (niedopuszczanie do nagłych spadków i wzrostów) pozwoli zmniejszyć odczuwane dolegliwości, a przede wszystkim zredukować ryzyko wystąpienia powikłań. Należy pamiętać, że bagatelizowanie problemu jedynie go pogłębia. Im wcześniej zdiagnozujemy cukrzycę i wdrożymy odpowiednie leczenie, tym lepiej. Warto też pamiętać o profilaktyce. Zdrowe osoby powinny badać poziom glukozy we krwi przynajmniej raz w roku.

