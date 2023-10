Kiła i rzeżączka w natarciu. Pół tysiąca nowych przypadków w miesiąc

Dane pozyskane z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH – PIB nie pozostawiają złudzeń. Choroby weneryczne grasują i rozprzestrzeniają się na coraz większą skalę.

Jaka jest skala zachorowań na kiłę i rzeżączkę w Polsce?

Z raportu PZH – PIB wynika, że szczególnie mocno wzrosła liczba zachorowań na kiłę. Od początku roku do końca września odnotowano 2308 przypadków, podczas gdy w analogicznym okresie w ubiegłym roku było ich 1209. Z zachorowaniami na rzeżączkę jest podobnie. Od 1 stycznia do 30 września tego roku było ich 1069, a rok temu w tym samym czasie – 361. Niepokojące jest to, że tylko w ciągu jednego miesiąca o 270 wzrosła liczba pacjentów ze zdiagnozowaną kiłą i o 128 osób z wykrytą rzeżączką. Biorąc pod uwagę, że znaczna część osób z powodu wstydu nie zgłasza się do lekarza, zjawisko jest bardzo niepokojące. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że są zakażeni chorobami wenerycznymi.

Co spowodowało wysyp zachorowań na choroby weneryczne?

Lekarze-wenerolodzy obserwują znaczny wzrost liczby pacjentów w swoich gabinetach. Z uwagi na to, że do zakażeń kiłą i rzeżączką najczęściej dochodzi podczas stosunku płciowego, których zwykle w czasie wakacji jest więcej, stąd plaga zakażonych nasila się jesienią.

Lek. Agnieszka Kuświk-Bartczak, dermatolog i wenerolog, tłumaczyła na łamach „Wprost”, że na wysyp zachorowań ma też wpływ większa migracja ludności, a także zmiana obyczajów społecznych.

„Zachorowania na choroby weneryczne bywają skutkiem sex randek, częstą zmianą partnerów seksualnych, niestosowaniem prezerwatyw. Ostatnio do tych powodów dołączył chemsex, czyli zbliżenie z przypadkową osobą po spożyciu narkotyków” – mówiła ekspertka.

Kiła – co to za choroba?

Kiła jest chorobą wywołaną przez bakterię – krętka bladego. Kluczową metodą diagnostyczną są badania serologiczne, czyli badania krwi. W leczeniu stosuje się penicylinę benzatynową w postaci iniekcji domięśniowych. Może przebiegać bezobjawowo lub objawy mogą być bardzo dyskretne i niecharakterystyczne.

Objawy kiły to:

owrzodzenie,

gorączka,

bóle mięśni,

uczucie rozbicia,

powiększenie okolicznych węzłów chłonnych,

wysypka plamista,

świąd,

bóle stawów,

brak apetytu,

sztywność karku,

pogorszenie wzroku.

Jak objawia się rzeżączka?

Rzeżączkę wywołuje dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae). Okres wylęgania choroby u mężczyzn wynosi od 2 do 7 dni, a u kobiet od 7 do 14. Ta choroba jest najczęściej zakażeniem miejscowym, w okolicach cewki moczowej u mężczyzn i szyjki macicy u kobiet. Może zająć też gardło, worek spojówkowy i odbyt.

Objawy rzeżączki u mężczyzn:

ból i pieczenie podczas oddawania moczu oraz erekcji,

ropna wydzielina z cewki moczowej,

osłabienie,

świąd,

owrzodzenia,

gorączka.

Objawy rzeżączki u kobiet:

ropne, brązowe upławy,

plamienia,

dyskomfort przy oddawaniu moczu,

nieregularne miesiączki,

ból w okolicy podbrzusza,

owrzodzenia (nie tylko w okolicach narządów intymnych, ale też np. na języku),

opuchlizna,

swędzenie.

Jeśli kobieta lub mężczyzna zauważą u siebie objawy chorób wenerycznych, nie powinni leczyć się samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. O chorobie należy poinformować partnera, z którym miało się kontakt seksualny.