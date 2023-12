Czy dane pacjentów w aptekach są bezpieczne? Jest porozumienie w tej sprawie

Głośna sprawa ujawnienia podsłuchów w jednej z sieci aptek poruszyła zarówno pacjentów, jak i samych farmaceutów. Sprawę ujawnił „Puls Farmacji” – kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach – pracownicy mieli podpisywać zgody na to, ale klientów o tym nie uprzedzano. Naruszeniami zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Naczelna Rada Aptekarska. Teraz Główny Inpektor Farmaceutyczny podpisał porozumienie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cel: ujawnianie i eliminowanie naruszeń prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów i pracowników aptek.

Dane pacjentów w aptekach – GIF stawia na współpracę i edukację

„Inicjatywę współpracy z GIF z UODO w zakresie wyjaśnienia sprawy potencjalnych praktyk nagrywania pacjentów i farmaceutów w aptekach podjęła jeszcze pani Ewa Krajewska, jako Główny Inspektor Farmaceutyczny. Niezależnie od prowadzonej korespondencji pisemnej pomiędzy oboma organami, w dniu 13 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie w siedzibie UODO, którego finałem jest dzisiejsze podpisanie porozumienia, które de facto dotyczy szeroko rozumianej współpracy pomiędzy GIF a UODO, z zachowaniem kompetencji obu organów” – przekazał cytowany w komunikacie Marcin Wójtowicz, dyrektor generalny GIF. Jak dodał, współpraca skupiać się będzie również na edukowaniu przedsiębiorców prowadzących apteki w zakresie charakteru i wagi przetwarzanych przez nich danych.

Więcej nieprawidłowości w aptekach

Z kolei Jakub Groszkowski, zastępca prezesa UODO podkreślił, że ujawnione podsłuchy, nie są jedynymi nieprawidłowościami związanymi z ochroną danych osobowych, z jakimi mają do czynienia apteki. „A biorąc pod uwagę, że przetwarzane są tam dane szczególnej kategorii, czyli dane o zdrowiu pacjentów, to wymagają one szczególnej ochrony i troski. Dlatego niezwykle ważne w takich miejscach jest stworzenie warunków pozwalających adekwatnie reagować, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i przeciwdziałać naruszeniom”– powiedział.

W ramach współpracy GIF i UODO chcą także organizować wspólne narady związane z naruszeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pacjentów i pracowników aptek. Jak zapewniają obie instytucje, ma to sprawić, że dane pacjentów będą pod lepszą kontrolą.

Czytaj też:

Ponad 3 tysiące zakażeń koronawirusem, do tego 18 zgonów. COVID-19 atakuje także dzieciCzytaj też:

Już pierwszego dnia zabrakło szczepionek przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia reaguje