Mężczyzno, zbadaj się! Możesz zrobić to za darmo. NFZ ostrzega przed męskimi nowotworami

Co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat może zachorować na raka prostaty. W przypadku mężczyzn po 80. roku życia wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, ponieważ wynosi 80 procent. Nowotwór ten zajmuje 4 miejsce pod względem śmiertelności na świecie. Z kolei rak jądra cechuje się dobrym rokowaniem, ale ważne jest wczesne wykrycie choroby i szybkie rozpoczęcie terapii. Przez cały listopad i część grudnia mężczyźni mogą (a wręcz powinni!) skorzystać z bezpłatnych badań w ramach akcji „Movember”.

Na raka jądra chorują już młodzi mężczyźni

Do nowotworów męskich narządów rodnych zalicza się raka prostaty, jąder i prącia. Z kolei nowotwory układu moczowego to rak nerki i pęcherza moczowego. Najczęstszym nowotworem, który dotyka młodych mężczyzn, jest rak jądra.

Duża część zachorowań dotyczy osób w wieku 14-35 lat. Nowotwór ten aż w 95 procentach przypadków jest całkowicie wyleczalny, jednak musi być odpowiednio wcześnie wykryty. Z uwagi na to, że pierwsze objawy nie są specyficzne i często mogą być bagatelizowane przez mężczyzn, konieczne są regularne badania. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy znajdują się w grupie ryzyka, czyli osób, u których:

został zdiagnozowany wcześniej nowotwór w drugim jądrze,

występuje wnętrostwo (niezstąpienie jąder)

zespół Klinefeltera,

hipogonadyzm.

Nowotwór prostaty – kogo dotyka najczęściej?

Z kolei nowotwór prostaty jest drugim co do częstości występowania nowotworem u mężczyzn, zaraz po raku płuc. Stanowi on 23 procent wszystkich diagnozowanych nowotworów w Polsce. Szacuje się, że po 60. roku życia 1 na 9 mężczyzn będzie mierzył się z tą chorobą.

Krew w moczu, jego przerywany i osłabiony strumień powinny być „sygnałem ostrzegawczym” dla mężczyzny i skłonić go do wizyty u specjalisty, ponieważ są to objawy, które mogą sugerować, że w organizmie dzieje się coś niedobrego. Badaniem, które pozwala wykryć nowotwór prostaty, jest oznaczenie stężenia PSA (jest ono wykonywane na podstawie próbki krwi). Istotne jest też badanie fizykalne – pozwala ono wykryć schorzenie już na wczesnym etapie.

Bezpłatne badania dla mężczyzn w całej Polsce

Każdego roku w Polsce prowadzona jest akcja „Movember” (jest znana też jako „Wąsopad”), której celem jest zwiększenie świadomości wśród mężczyzn w kontekście możliwych chorób, a także zachęcenie ich do profilaktyki. Akcja ta została zapoczątkowana w 1999 roku w Australii, a następnie objęła cały świat.

W ramach tej kampanii mężczyźni w listopadzie zapuszczają wąsy na znak solidarności, jednak celem jest też wzbudzenie ciekawości, a w konsekwencji – wytworzenie dyskusji w kwestii profilaktyki nowotworów prostaty oraz jąder. To właśnie w tym miesiącu każdy mężczyzna może skorzystać z bezpłatnych badań. U panów w wieku 18-40 zostanie wykonane badanie USG jąder, natomiast u osób po 40. roku życia badanie oznaczenia poziomu PSA. Bezpłatne badania mężczyźni z całej Polski mogą wykonywać od września aż do grudnia 2023 roku. Badania są bezbolesne, a wyniki dostępne są niemal „od ręki”, w ciągu kilkunastu minut. Dokładny harmonogram badań jest opublikowany na stronie mosznowladcy.pl – znajdziecie go TUTAJ. Mężczyźni badanie przesiewowe w kierunku nowotworu prostaty (oznaczenie poziomu PSA) mogą także wykonać w ramach programu 40 PLUS w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

