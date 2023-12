Noworoczne postanowienia zdrowotne. Za tymi trendami warto podążać w 2024 roku

Trendy zdrowotne przyciągają uwagę internautów, zwłaszcza nastolatków i młodych dorosłych. Niestety wiele z nich nie znajduje naukowego uzasadnienia. Co więcej, podążanie za nimi w sposób bezrefleksyjny może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Podpowiadamy, które z tiktokowych trendów są warte uwagi.

Trendy zdrowotne, za którymi warto podążać

Jednym z trendów, który zyskał spore grono fanów w 2023 roku jest tak zwane przytulne cardio, czyli ćwiczenia w domowym zaciszu. Tego typu treningi, jak zauważają specjaliści, mogą być dobrym wstępem do rozpoczęcia regularnej aktywności fizycznej, zwłaszcza dla osób, które do tej pory preferowały siedzący tryb życia. Każdy sposób na włączenie ruchu do swojej codziennej rutyny jest dobry. Wysiłek fizyczny, nawet minimalny, może przynieść wiele korzyści. Poprawić funkcjonowanie organizmu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób, na przykład nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy typu drugiego. Poza tym aktywność fizyczna wzmaga wydzielanie endorfin, hormonów odpowiedzialnych za zadowolenie i dobre samopoczucie.

Kolejny trend, który kładzie nacisk na ruch to „hot girl walk”, czyli nawyk chodzenia. Chodzi w nim o spacerowanie. Już nawet 4 tysiące kroków dziennie może wyraźnie poprawić stan zdrowia, o czym w rozmowie z WPROST wspominał profesor Maciej Banach, który dokonał tego odkrycia. Naukowiec radzi:

Pacjencie, zacznij od 4 tysięcy kroków, ponieważ dzięki temu o 16 procent redukujesz ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, do których zalicza się m.in. miażdżycę, nadciśnienie, chorobę wieńcową, udar czy niewydolność serca”. Ale bądź konsekwentny i coraz bardziej aktywny. Każde zwiększenie liczby kroków o 500-1000 dziennie powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu od 7 do 15 procent, zgodnie z zasadą im więcej, tym lepiej.

Jakie zatem jest najlepsze postanowienie na 2024 rok? Przede wszystkim: nie unikać ruchu i zrezygnować z siedzącego trybu życia. Zamiast oglądać telewizję na kanapie czy fotelu, wyjdź na spacer albo zatańcz przy dźwiękach ulubionej muzyki. Aktywność fizyczna jest ważna nie tylko dla ciała, ale również dla zdrowia psychicznego. Pozwala zmniejszyć stres i uwolnić się od wewnętrznego napięcia.

Trend zdrowotny, którego lepiej unikać

Jakich zachowań należy unikać? Przede wszystkim samodiagnozowania. Wyszukiwarka internetowa nie jest najlepszym źródłem informacji, jeśli chodzi o przyczyny problemów zdrowotnych. Jeśli zauważamy u siebie niepokojące objawy, lepiej od razu udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Nie należy rozpoznawać schorzenia na własną rękę. Takie działanie tylko opóźnia podjęcie właściwego leczenia, co może stwarzać poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Eksperci przestrzegają również przed coraz popularniejszym biohackingiem, czyli metodą optymalizacji zdrowia.

