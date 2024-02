Ruszyła nowa platforma dla pacjentów. Zobacz, co oferuje

Nawigator Pacjenta to platforma edukacyjno-informacyjna. Jej głównym celem jest poszerzanie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, przekazanie jej w sposób czytelny i zrozumiały dla osób bez wykształcenia medycznego. Portal powstał we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej.

Jak działa Nawigator Pacjenta?

Platforma przypomina broszurę informacyjną lub FAQ (z języka angielskiego Frequently Asked Questions). Portal zawiera pytania i odpowiedzi. Użytkownik może więc znaleźć na nim informacje dotyczące konkretnych problemów zaczerpniętych „z życia”, na przykład:

„Przez jaki czas przysługuje Ci prawo do bezpłatnej opieki medycznej?”,

„Gdzie możesz zgłosić się po pomoc poza godzinami pracy POZ?”,

„Czy lekarz może wystawiać zwolnienie lekarskie z datą wsteczną?”

„Jakie zaświadczenia możesz uzyskać bezpłatnie?”

„Jakie jest postępowanie w sytuacji zgonu w domu?”

„Lekarz odmówił mi wypisania leku z refundacją, bo nie przyniosłem dokumentacji na temat swoich chorób. Czy miał takie prawo?”

„Od czego zależy, ile zapłacę w sklepie za wyrób medyczny?”

Portal został podzielony na sekcje tematyczne, co znacznie ułatwia odnalezienie potrzebnych w danym momencie informacji. Można znaleźć działy takie jak choćby: system ochrony zdrowia w Polsce, porady dla rodziców, profilaktyka, recepty i leki, zwolnienia i zaświadczenia czy prawa pacjenta. Użytkownik ma również dostęp do plików multimedialnych ilustrujących różne zagadnienia (przebieg wizyty u lekarza, działanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych itp.). By skorzystać z usług platformy, wystarczy wejść na stronę internetową: nawigatorpacjenta.rpp.gov.pl.

Nawigator Pacjenta także dla medyków

Nawigator Pacjenta zawiera również wiele informacji ważnych z punktu widzenia pracowników systemu ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek etc.). W portalu można znaleźć materiały dotyczące między innymi świadomej zgody pacjenta na świadczenia zdrowotne, sposobów radzenia sobie z agresją pacjentów czy zwiększania udziału pacjenta w procesie leczenia.

