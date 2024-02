Dzwoniąc na pogotowie ratunkowe, nie rozłączaj się pierwszy. Musisz usłyszeć te słowa od dyspozytora

Pogotowie ratunkowe wzywa się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Na przykład, gdy doszło do wypadku lub wystąpił u kogoś zawał serca. Takich sytuacji jest znacznie więcej. Wtedy osoba, która wzywa pomoc, zazwyczaj jest zdenerwowana, a to czasami może utrudniać to zadanie. Ważne jest więc, by wcześniej przyswoić sobie najważniejsze zasady wzywania pogotowia ratunkowego. Jedna z nich jest kluczowa, by ratownicy przyjechali do pacjenta.

Jaka jest najważniejsza zasada wzywania pogotowia ratunkowego?

Najważniejsza zasada podczas wzywania karetki brzmi: nie rozłączaj się pierwszy. Kluczowe, o czym musicie pamiętać podczas wzywania pogotowia ratunkowego, jest to, by nie rozłączać się, zanim nie usłyszycie od dyspozytora następujących słów: „Przyjąłem zgłoszenie, przekazuję do odpowiednich służb”. Osoba, która wzywa karetkę, musi poczekać na wyraźny komunikat od dyspozytora, że zgłoszenie zostało przyjęte. Dopiero wtedy możecie być pewni, że niebawem zjawi się pomoc.

Bardzo ważne jest też, by podczas wzywania pogotowia mówić wyraźnie i głośno – w ten sposób dyspozytor dokładnie zrozumie wszystkie przekazane informacje, co może być kluczowe w tym, by karetka dojechała na miejsce. Należy wtedy też starać się zachować spokój: pod żadnym pozorem nie można krzyczeć lub poganiać dyspozytora, który z nami rozmawia.

O czym pamiętać, dzwoniąc na pogotowie ratunkowe?

Żeby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego, należy zadzwonić na numer 999 lub 112. Numer 999 jest numerem alarmowym pogotowia ratunkowego – w tej sytuacji połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny. Z kolei numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Dyspozytor tego numeru, po dokonaniu oceny sytuacji, informuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe

Dzwoniąc na pogotowie ratunkowe, należy podać:



swoje imię i nazwisko,

krótki, ale dokładny opis całej sytuacji – co się stało, jakie są obrażenia, ile osób wymaga pomocy, a także, w jakim wieku są osoby poszkodowane,

dokładny adres i najkrótszą trasę dojazdu,

miejsce oczekiwania na karetkę – warto podać wtedy jakiś charakterystyczny szczegół (na przykład, że jest to miejsce przy szkole, przystanku autobusowym czy kościele),

numer telefonu osoby, która wzywa pomoc.

Pamiętajcie też, że nie każde zdarzenie kwalifikuje się do tego, by wysłać pomoc. Dyspozytor medyczny może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania. Sprawdźcie, kiedy należy wezwać karetkę pogotowia.

