Dexcom wyróżniony nagrodą „Wizjonerzy Zdrowia” za pionierskie systemy monitorowania glikemii

Troska o bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowników to kluczowy element społecznej odpowiedzialności, która przyświeca działaniom Dexcom każdego dnia. Obiecuję, że będziemy kontynuować naszą misję – powiedział Tomasz Borowy, prezes zarządu Proglikemia, przedstawiciel firmy Dexcom, odbierając statuetkę Wprost.

Zarówno Dexcom ONE+ jak i CGM Dexcom G6 wysyłają przez całą dobę w czasie rzeczywistym dane dotyczące poziomu glukozy do smartfona lub odbiornika, automatycznie ostrzegając – z wyjątkową precyzją – gdy poziom glukozy spada lub wzrasta poniżej lub powyżej ustawionego zakresu. Dzięki temu chory nie musi samodzielnie nakłuwać palca, aby w ten sposób sprawdzać poziomu cukru.

– W tym roku zaprezentowaliśmy w Polsce nowe urządzenie Dexcom ONE+, system, który jest prostszy w stosowaniu, inteligentniejszy, skuteczniejszy (to m.in. pierwszy wodoodporny sensor CGM na rynku, z łatwą aplikacją na smartfony – red.) i – w zamierzeniu – bardziej przystępny dla szerokiej grupy pacjentów w Polsce, na intensywnej insulinoterapii, bez rozróżnienia typu cukrzycy.

Co wyróżnia produkty Dexcom spośród innych technologii dostępnych na rynku? – Tym wyróżnikiem wydaje się wsłuchanie w potrzeby pacjentów przy wprowadzeniu kolejnych generacji systemów. Dexcom wytwarza dokładne, wiarygodne urządzenia, które zaspokajają potrzebę kliniczną, nie zapominając o potrzebie codziennego komfortu i spokoju ducha użytkowników – podkreślał Tomasz Borowy.

Jak dodaje, Dexcom nie tylko stale mierzy stężenie glukozy, ale pozwala je udostępniać opiekunom i lekarzom do ciągłego podglądu, co jest szczególnie istotne w przypadku młodych diabetyków i ich rodzin. – Dzięki temu naturalnie nadaje się do wsparcia obozów, szkół i oddziałów szpitalnych – wymienia prezes zarządu Proglikemia.

Tomasz Borowy podziękował Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą i wszystkim organizacjom pacjenckim za współpracę i zaufanie, którym obdarzyli produkty firmy Dexcom i to im zadedykował przyznaną przez kapitułę Wprost – nagrodę.

– Pracujemy ze świadomością, że celem tej pracy nie jest wyłącznie postęp technologiczny ale przede wszystkim ludzie, których życie Dexcom zmienia – podsumowuje Tomasz Borowy.