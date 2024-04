Nowa funkcja aplikacji mojeIKP. Pomoże w sytuacji awaryjnej podczas wakacyjnych wyjazdów

Aplikacja mojeIKP daje łatwy dostęp między innymi do recept czy skierowań, ale też umożliwia na przykład szybką e-rejestrację na szczepienie przeciw COVID-19. To jednak nie wszystko – ostatnio Centrum E-zdrowia wprowadziło kolejne ułatwienie – dotyczy ono Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Nowe funkcjonalności aplikacji mojeIKP

Nowe rozwiązanie pomoże w szybki sposób załatwić formalności związane z kartą EKUZ. Choć do wakacji zostało jeszcze kilka miesięcy, to niebawem czeka nas majówka, podczas której wiele osób decyduje się na zagraniczne wyjazdy. Podczas takich podróży szczególnie ważne jest posiadanie karty EKUZ, która potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w innych państwach w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Do tej pory kartę EKUZ można było zobaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Za jego pośrednictwem można było złożyć również wniosek o ten dokument. Ostatnio jednak Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że taki wniosek można także złożyć poprzez aplikację mojeIKP. Kolejnym udogodnieniem jest wprowadzenie specjalnego certyfikatu w aplikacji mojeIKP, który w awaryjnych sytuacjach będzie zastępować Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Certyfikat, który zastępuje EKUZ

Taki specjalny certyfikat zastępujący kartę EKUZ sprawdzi się podczas zagranicznych wyjazdów. Tak samo jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia on do leczenia podczas wyjazdów do krajów Unii Europejskiej i EFTA. Może go uzyskać każda ubezpieczona osoba, która przed wyjazdem nie zdążyła wyrobić karty EKUZ. Jest to również odpowiednie rozwiązanie dla tych, którzy stracili taką kartę na przykład na skutek kradzieży czy zgubienia lub przed wyjazdem na zagraniczne wakacje po prostu zapomnieli o nią zawnioskować.

Certyfikat jest wydawany na określony czas (który zazwyczaj obejmuje czas udzielenia świadczenia), może być też wydany wstecznie. Cyfrowa wersja tego dokumentu jest opatrzona elektronicznym podpisem i uprawnia do skorzystania z pomocy medycznej na takich samych zasadach jak EKUZ. Certyfikat można przekazać placówce, która udzieliłam nam świadczenia, drogą mailową.

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje osobom, które posiadają ubezpieczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki EKUZ mogą oni korzystać z leczenia podczas wyjazdów służbowych lub turystycznych na takich samych zasadach jak mieszkańcy kraju, w którym dana osoba aktualnie przebywa. W praktyce oznacza to, że jeśli obywatele konkretnego kraju mają obowiązek pokrywania części kosztów za leczenie, to my również będziemy do tego zobligowani. Takie świadczenia zdrowotne dotyczą jednak tylko nagłych sytuacji, a nie leczenia planowanego.

Czytaj też:

To darmowe szczepienie może uchronić przed nowotworem twoje dziecko. Jak z niego skorzystać?Czytaj też:

Ważna zmiana w receptach, to będzie duże ułatwienie dla pacjentów. Chodzi o darmowe leki