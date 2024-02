To darmowe szczepienie może uchronić przed nowotworem twoje dziecko. Jak z niego skorzystać?

Wirus brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus – HPV) odpowiada za znaczną większość przypadków zachorowania na raka szyjki macicy. Zakażenie wirusem HPV jest głównym czynnikiem zachorowania. Wirus przenosi się głównie przez kontakty seksualne, jednak do zakażenia może dojść także w wyniku bezpośredniego kontaktu ze zmianami skórnymi lub zmianami błon śluzowych. Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na całym świecie, dlatego tak niezmiernie ważne jest szczepienie przeciwko HPV, które zapewnia długotrwałą ochronę przed zakażeniem tym wirusem, a w konsekwencji też wywoływanymi przez niego chorobami.

Bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla dzieci

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 690 tys. zachorowań na świecie na nowotwory wynika z zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Można jednak temu zapobiec. W Polsce realizowany jest program bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko HPV, które chronią przed chorobami wywołanymi tym wirusem. Takie szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli odbędzie się przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV (do którego dochodzi najczęściej podczas kontaktów seksualnych, a więc przed rozpoczęciem współżycia seksualnego).

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, którzy ukończyli 11. rok życia. Darmowe szczepienia obowiązują do ukończenia 14. roku życia. Jeśli dziecko pierwszą dawkę szczepionki przyjęło przed ukończeniem 14. roku życia, to drugą dawkę może przyjąć już po 14 urodzinach. W naszym kraju bezpłatnie dostępne są 2 szczepionki: 2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9. Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach, a odstęp między nimi powinien wynosić od 6 do 12 miesięcy. Dziecko, które ma przyjąć szczepionkę, powinno być zdrowe – bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Jak zapisać dziecko na szczepienie przeciwko HPV?

Dziecko na szczepienie przeciwko wirusowi HPV można zapisać na kilka sposobów:



w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

poprzez Internetowe Konto Pacjenta,

poprzez specjalną infolinię +48 800 100 101 (w godzinach od 8.00-18.00).

Szczepienia przeciw HPV chronią przed nowotworami

Choć szczepienie przeciw HPV kojarzy się głównie z dziewczynkami (ponieważ za główne zagrożenie uznaje się raka szyjki macicy), to należy pamiętać o tym, że jest ono zalecane niezależnie od płci. Wirus HPV może powodować nowotwory występujące u obu płci. Poza tym szczepienie chłopców przeciwko HPV zapobiega też przenoszeniu zakażenia drogą kontaktów seksualnych na kobiety.

Uważa się, że nowotwór szyjki macicy w niemal 100 procentach jest związany z zakażeniem wirusem HPV. Szczepienie przeciwko HPV zapobiega więc przede wszystkim rakowi szyjki macicy, ale też zachorowaniu na inne nowotwory, z którymi zakażenie wirusem HPV ma związek, takim jak:



nowotwór odbytu,

nowotwór sromu,

nowotwór pochwy,

nowotwór prącia,

nowotwór głowy i szyi (raki płaskonabłonkowe jamy ustnej, gardła, krtani, zatok przynosowych).

