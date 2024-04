Za te leki zapłacicie znacznie mniej. Ile można zaoszczędzić? Zmiany już weszły w życie

Od kilku dni, a dokładnie od 1 kwietnia 2024 roku pacjenci płacą mniej za poszczególne leki. Jest to wynikiem tego, że zaczęła obowiązywać w naszym kraju nowa lista leków refundowanych. Jest to już druga taka lista w tym roku, jednak na aktualnej znalazło się znacznie więcej terapii lekowych. Są to spore zmiany dla pacjentów, którzy zmagają się z chorobami rzadkimi, ale też kardiologicznymi, onkologicznymi czy ginekologicznymi.

Jakie leki pojawiły się na nowej liście refundacyjnej?

Od początku tego miesiąca 33 nowe terapie zostały objęte refundacją. Dotyczy to między innymi terapii z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii oraz chorób rzadkich. Pacjenci uzyskali dostęp do siedmiu refundacji we wskazaniach onkologicznych oraz 26 we wskazaniach nieonkologicznych (w tym siedem dotyczy chorób rzadkich). Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że udało im się zmienić program lekowy leczenia terapią genową dla dzieci z chorobą SMA. Do wykazu dodano 86 produktów bądź nowych wskazań.

Pacjenci zapłacą mniej za polskie leki

Nowa lista leków refundowanych została także poszerzona o wykazy (tzw. polskie leki), które są objęte dodatkową zniżką dla pacjentów. Chodzi między innymi o leki wytwarzane w Polsce albo takie, do których wyprodukowania użyta została substancja czynna wytworzona w Polsce. W tym przypadku odpłatność dla pacjentów zmniejszy się o 10 procent. Lista uwzględnia 7 polskich producentów, 84 substancje czynne i 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Wśród tej grupy produktów znajdują się takie preparaty, jak leki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwbólowe, przeciwwirusowe, hipoglikemiczne, hipolipemiczne, przeciwzakrzepowe, przeciwparkinsonowskie, antyhistaminowe, obniżające ciśnienie krwi, przeciwreumatyczne, przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe i cytostatyczne.

Z kolei w przypadku leków wyprodukowanych w Polsce, do których wykorzystano substancję czynną również wytworzoną w Polsce – odpłatność będzie mniejsza aż o 15 procent. Na tej liście znalazło się 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty. Wśród tej grupy znajdziemy leki stosowane w chorobach dróg oddechowych, obniżające ciśnienie krwi, przeciwzakrzepowe, hipoglikemiczne, przeciwpsychotyczne i przeciwdrgawkowe.

Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego w Polsce

Ministerstwo Zdrowia chce wspierać polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęcać do rozwoju tego przemysłu. Priorytetem i głównym celem nowelizacji ustawy refundacyjnej jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa lekowego w Polsce. Zdaniem specjalistów z Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, będzie to też zachęcać do zwiększenia produkcji farmaceutycznej w naszym kraju. Jak uważają eksperci, kolejnym krokiem powinno być stworzenie listy leków krytycznych: „Uważamy, że rząd powinien także przygotować listę leków krytycznych, które dla bezpieczeństwa Polaków muszą być wytwarzane w naszym kraju i rozmawiać z krajowymi firmami o możliwości ich produkcji” – powiedział Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

