Wyjazd do sanatorium możesz przyspieszyć? Zobacz, jak wyjechać w ciągu kilku dni od wypisania skierowania

Wyjazdy do sanatorium to możliwość „podreperowania” swojego zdrowia. Takie leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia, które rozpoczęło się już w przychodni lub szpitalu. Często jednak trzeba dość długo czekać na taki wyjazd. Niekiedy jest to nawet 30 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach można to nieco przyspieszyć. Co więcej, część osób jest uprawnionych do tego, by pojechać do sanatorium bez kolejki.

Jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium?

O takie skierowanie do sanatorium może się starać każda osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Czas oczekiwania na, to kiedy będziemy mogli pojechać do sanatorium, zależy od liczby pacjentów, którzy również czekają na takie leczenie uzdrowiskowe w konkretnym oddziale NFZ. Wpływ na to ma także liczba miejsc w sanatoriach w poszczególnych województwach, ale też stan zdrowia pacjenta oraz liczba rezygnacji z wyznaczonych terminów turnusów, czyli tzw. zwrotów.

Wyjazd do sanatorium można przyspieszyć, właśnie korzystając z takich „zwrotów” – terminów, z których nie mogli skorzystać inni pacjenci, którym pierwotnie były one przypisane. Osoby, które chcą skorzystać z takich zwrotów, muszą być przygotowane na wyjazd do sanatorium w terminie krótszym niż 14 dni (termin jest liczony od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia). Informacje o możliwości skorzystania z takiej formy wyjazdu do sanatorium każdy pacjent może uzyskać w swoim wojewódzkim oddziale NFZ.

Dodatkowo, jak przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli ktoś czeka na wyjazd do sanatorium, a jego stan zdrowia się zmienił – powinien poinformować o tym, na przykład dosyłając kartę skończonego leczenia do NFZ.

Kto może pojechać do sanatorium bez kolejki?

Wyjazdy do sanatorium odbywają się według kolejności rejestracji skierowań. Niektóre osoby nie muszą też czekać w kolejce, by pojechać do sanatorium. Jest to możliwe niemal „od ręki” w przypadku między innymi świadczeniobiorców posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Poza kolejnością do sanatorium mogą pojechać także inwalidzi wojenni, kombatanci, weterani oraz uprawnieni do tego żołnierze.

Sprawdźcie też, ile kosztuje prywatne sanatorium. Z takiej formy leczenia uzdrowiskowego można skorzystać bez czekania w kolejce, pobyt jednak jest w pełni płatny. W przypadku wyjazdów bezpłatnych – pamiętajcie, że dofinansowanie sanatorium można uzyskać nie tylko z NFZ.

Czytaj też:

Aplikacja mojeIKP pomoże zadbać o stan zdrowiaCzytaj też:

Osoby na tej diecie muszą więcej zapłacić w sanatorium. To nie koniec dodatkowych kosztów