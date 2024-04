Orzeczenia o niepełnosprawności tracą ważność, wskazano już ostateczny termin. Trzeba się spieszyć

W czasie pandemii orzeczenia o niepełnosprawności były przedłużane w sposób automatyczny. Było to spowodowane wyjątkowym stanem, który panował wtedy w naszym kraju. Stan zagrożenia endemicznego został jednak odwołany 1 lipca 2023 roku, a w konsekwencji dotychczasowe orzeczenia o niepełnosprawności zaczęły tracić ważność. Osoby z niepełnosprawnością muszą więc ubiegać się o nowy dokument. Został wyznaczony termin ostateczny, którego nie można przekroczyć. Tłumaczymy, kto powinien w takiej sytuacji zadbać o odnowienie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Ostateczny termin odnowienia orzeczeń o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które straciły ważność do 5 sierpnia 2023 roku, wymagają odnowienia. O tym, kiedy należy uzyskać takie nowe orzeczenie, decyduje pierwotny termin jego wygaśnięcia. Osoby, których orzeczenia były ważne do 31 grudnia 2020 r., musiały wyrobić nowy dokument do 31 grudnia 2023 roku. Z kolei ci, u których termin ważności takiego orzeczenia upływał w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – musiały to zrobić do 31 marca 2024 roku.

Nie wszyscy jednak odnowili takie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Została jeszcze jedna grupa osób, których pierwotny termin takiego orzeczenia upływał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. Takie osoby mają czas na to do 30 września 2024 roku, po tym terminie orzeczenie straci ważność. Bardzo ważne jest jednak, żeby pamiętać o tym, że wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Pospieszcie się z wnioskiem o nowe orzeczenie o niepełnosprawności

Gdy orzeczenie o niepełnosprawności traci ważność, to w konsekwencji osoby niepełnosprawne tracą prawo do ulg i innych przywilejów. Dlatego tak istotnej jest, by zadbać o odnowienie takiego orzeczenia. Nie powinno się też tego zostawiać „na ostatnią chwilę”, ponieważ zespoły orzekające nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków, a to z kolei tworzy kłopotliwą sytuację, w której niektórzy przez jakiś czas mogą pozostać bez takiego orzeczenia. Uchylenie przepisów, które obowiązywały w pandemii, spowodowało wydłużenie kolejek do lekarzy i komisji orzeczniczych.

Wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności można pobrać ze strony odpowiedniego zespołu orzekającego – może się on różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Nie istnieje jeden wzór takiego wniosku, który obowiązywałby w całym kraju. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, czyli zaświadczenie lekarskie oraz kopię dokumentacji medycznej i innych dokumentów, które umożliwią orzeczenie. Wniosek wraz z dokumentacją osoba z niepełnosprawnością musi złożyć do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (zgodnie z miejscem zamieszkania). Jak podaje portal prawo.pl, zwiększa się liczba skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich na długi okres oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Termin oczekiwania wynosi nawet do 8 miesięcy, dlatego taki wniosek warto złożyć już teraz.

Czytaj też:

Dofinansowanie do sanatorium można uzyskać nie tylko z NFZ. Kto jeszcze może na nie liczyć?Czytaj też:

Ta choroba też uprawnia do renty, ale mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Sprawdź, czy też ci się należy