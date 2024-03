Dofinansowanie do sanatorium można uzyskać nie tylko z NFZ. Kto jeszcze może na nie liczyć?

Wyjazd do sanatorium może pomóc w walce z różnymi chorobami, ale też poprawić nasze ogólne samopoczucie. Uzdrowiska w całym kraju oferują różnego rodzaju terapie oraz rehabilitacje. Często są one usytuowane w malowniczych regionach, a to z kolei sprzyja także relaksowi i regeneracji. Dzięki profesjonalnej opiece lekarzy i personelu medycznego, pacjenci mają szansę na poprawę stanu zdrowia, jednak nie każdy może sobie pozwolić na taki wyjazd z uwagi na swoją sytuację finansową. W takim przypadku część osób może jednak skorzystać ze specjalnego dofinansowania.

Dofinansowanie do leczenie uzdrowiskowego z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje dofinansowanie do wyjazdu do sanatorium dla pewnej grupy osób. Prawo do takiego leczenia uzdrowiskowego przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, jeśli są ku temu podstawy. O wyjazd do sanatorium mogą ubiegać się osoby kontynuujące leczenie szpitalne lub ambulatoryjne. Pacjent musi uzyskać skierowanie od lekarza, a następnie razem z załączoną dokumentacją jest ono wysyłane do oddziału wojewódzkiego NFZ. Zakres (rodzaj) leczenia uzdrowiskowego ustalany jest przez specjalistę w dziedzinie balneologii i specjalistę medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej.

Aktualnie takie skierowanie do sanatorium jest wystawiane tylko w wersji elektronicznej, co jest dużym ułatwieniem dla kuracjuszy, ponieważ nie ma możliwości zgubienia takiego dokumentu. Z pobytu w sanatorium można skorzystać też bez skierowania, jednak wtedy pobyt jest w pełni płatny. Sprawdźcie, ile kosztuje sanatorium prywatnie.

Kto jeszcze może skorzystać z dofinansowania do sanatorium?

Z dofinansowania do wyjazdu do sanatorium mogą skorzystać także osoby u których choroba grozi utratą zdolności do pracy (chodzi o prewencję rentową) – wtedy taki wyjazd do sanatorium opłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym przypadku leczenie w uzdrowisku powinno skutkować dobrymi rokowaniami dla stanu zdrowia pacjenta. Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać:



osoby pracujące, które są zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,

osoby uprawnione do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,

osoby, które pobierają rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujący jednocześnie do odzyskania zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Dodatkowo również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może dofinansować skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyjazd do sanatorium z KRUS

Również rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie do takiego leczenia uzdrowiskowego w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Co więcej, na listę uprawnionych osób jakiś czas temu trafiła nowa grupa – z darmowego pobytu w sanatorium mogą skorzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Wcześniej takie darmowe leczenie w uzdrowisku było skierowane jedynie do rolników aktywnych zawodowo (którzy ze względu na stan zdrowia mogli utracić zdolność do pracy w gospodarstwie, a rehabilitacja mogłaby tę zdolność przywrócić).

Dofinansowanie do sanatorium dla kombatantów i działaczy opozycji

Dofinansowanie do leczenia uzdrowiskowego można również uzyskać od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mogą z niego skorzystać działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych i ze środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej. O jego przyznaniu decyduje w tym przypadku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – w takiej sytuacji trzeba spełniać między innymi określone kryterium dochodowe.

