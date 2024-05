Te zmiany w wystawianiu recept będą dużym problemem dla pacjentów? Lekarze apelują do MZ

Już za kilka dni wejdą w życie zmiany związane z wystawianiem recept rocznych. To właśnie 8 maja 2024 roku ma skończyć się okres przejściowy. W praktyce oznacza to, że system informatyczny będzie odrzucał próby zapisu e-recepty wystawionej według dotychczasowego schematu dawkowania. Wynika to z faktu, że 1 marca 2024 roku zmienił się sposób realizacji recept rocznych. To właśnie od tej daty obowiązuje zasada, że to system informatyczny P1 oblicza ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na recepcie rocznej, a w konsekwencji – wydanej pacjentowi w aptece. Aktualnie trwa okres przejściowy, podczas którego akceptowane są obie formy, jednak już za kilka dni system będzie odrzucał próby zapisu e-recepty wystawionej według „starego” schematy dawkowania.

Zmiany w wystawianiu recept rocznych

Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, do 8 maja możliwe będzie wystawianie recept rocznych w dwóch schematach zapisywania informacji o dawkowaniu. Od 9 maja oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane do nowych wymagań. Choć zmiany, które już za chwile wejdą w życie w związku z wystawianiem recept rocznych, są istotne przede wszystkim dla lekarzy, to okazuje się, że modyfikacje nie pozostają jednak wcale bez znaczenia również dla pacjentów. W dużym skrócie: może się okazać, że będą one dla nich bardzo problematyczne.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowało do minister zdrowia o to, by termin wdrożenia nowego schematu dawkowania przy wystawianiu recept rocznych został przesunięty. Chodzi o zmianę szablonu dawkowania leków przygotowaną przez informatyków Centrum e-Zdrowia (między innymi mililitry zamiast jednostek czy kropel, miligramy zamiast saszetek czy tabletek) na obecnie powszechnie stosowane.

W codziennej praktyce od lat stosowane jednostki to: liczba tabletek, liczba kropli, ilość saszetek, ilość kapsułek czy jednostek insuliny – wynikają wprost z Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL), tak więc zaproponowane przez informatyków Centrum e-Zdrowia inne szablony nazewnictwa, dawkowania są całkowicie niezrozumiałe i nie do przyjęcia – zauważyła w wystosowanym piśmie Bożena Janicka, przez PPOZ.

Co zmiany w receptach rocznych oznaczają dla pacjentów?

W piśmie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny prezes PPOZ zwróciła uwagę na to, że zmiany, które już za kilka dni mają wejść w życie, będą problematyczne nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów.

Przykładowo, pacjent, który wcześniej podawał sobie 18 jednostek insuliny, zmuszony będzie miał podać sobie.0.2 ml substancji, inna osoba zamiast dwóch kropli leków do oka przeciw jaskrze, będzie musiała podać 0,04 ml, co będzie powodować pomyłki w przeliczaniu dawek oraz ich stosowaniu – brzmi fragment treści pisma do minister zdrowia.

