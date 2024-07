Zwolnienie lekarskie podczas urlopu. Czy można iść na L4 na urlopie?

Zwolnienie lekarskie to przywilej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli pracownik zatrudniony na etacie (całości lub jego części) choruje, ma prawo otrzymać od lekarza zwolnienie z pracy. L4 może także wziąć, kiedy choruje jeden z najbliższych członków rodziny i wymaga opieki (np. dziecko). Ale czy można pójść na L4 na urlopie?

Zwolnienie lekarskie a urlop

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi, który pracuje. Jeśli rozchoruje się na urlopie, powinien wybrać się do lekarza dokładnie tak samo, jak wtedy gdy pracuje. Czy w takiej sytuacji można wziąć od lekarza L4? Odpowiedź może wydawać się zaskakująca, bo okazuje się, że tak.

Pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym i choruje, może uzyskać od lekarza rodzinnego czy internisty zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji następuje automatyczne przerwanie urlopu wypoczynkowego. To oznacza, że dni wolne nie przepadają, ale będzie można je wykorzystać w innym terminie.

Gdzie szukać pomocy lekarza na urlopie?

Jeśli urlop spędzamy w domu, powinniśmy wybrać się do lekarza rodzinnego w przychodni POZ. W przypadku wyjazdu na wczasy w Polsce trzeba zgłosić się do najbliższej poradni, a jeśli akurat przypada święto lub weekend, do przychodni, która udziela nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W skrajnej i nagłej sytuacji należy wybrać się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

Jeśli spędzamy wakacje za granicą, powinniśmy mieć ze sobą kartę EKUZ. To dokument, który potwierdza, że posiadamy ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju. Każdy lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi świadczenia medycznego, jeśli tylko ten go potrzebuje. Karta EKUZ może jednak ochronić nas od płatności za opiekę medyczną. Dzięki niej placówka, w której nas leczono, rozliczy się bezpośrednio z polskim systemem NFZ.

Czytaj też:

Czy na zwolnieniu lekarskim można jechać za granicę?Czytaj też:

Praca niełatwa i nie dla każdego. Przyciągać mogą zarobki