Popularny plaster znika z rynku. Poznaj powód decyzji i sprawdź, czy masz go w apteczce

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy produktu o nazwie Diclotica Thermal – uniwersalny plaster rozgrzewający firmy Neotac Pharma sp. z o.o z siedzibą w Krakowie. W jego składzie znajduje się kapsaicyna. To związek powszechnie wykorzystywany w medycynie ze względu na swoje prozdrowotne właściwości. Wykazuje działanie rozgrzewające i przeciwbólowe. Jest wykorzystywana przede wszystkim w leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu neuropatii cukrzycowej, reumatoidalnego zapalenia stawów, półpaśca i innych schorzeń.

Dlaczego GIF wycofał plaster rozgrzewający z obrotu?

Do tej pory plaster rozgrzewający był dostępny zarówno w aptekach stacjonarnych, jak i tych działających w sieci. Warto jednak podkreślić, że decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że z chwilą wydania postanowienia wycofano artykuł z rynku. Powód może zaskoczyć. Okazuje się, że wskazany plaster rozgrzewający nie został dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy, choć spełnia wymagania definicyjne przewidziane dla tego typu towarów.

Prezentacja oferty ww. produktu na stronach internetowych w jego opisie zawiera wskazania przypisane produktom leczniczym. W związku z tym przedmiotowy produkt powinien posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu umożliwiające legalny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem był on sprzedawany jako kosmetyk. Produkt pn. „Diclotica Thermal – uniwersalny plaster rozgrzewający” firmy Neotac Pharma sp. z o.o. nie został dopuszczony do obrotu na zasadach opisanych powyżej. Stanowi on zatem produkt leczniczy niedopuszczony do obrotu, który jednak został do tego obrotu wprowadzony i jest oferowany do sprzedaży ogólnodostępnej – czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Decyzja GIF dotyczy terytorium całego kraju. Należy zauważyć, że w ogólnodostępnej sprzedaży mogą znaleźć się jedynie produkty, które pozytywnie przeszły proces rejestracji i zostały gruntownie przebadane pod kątem bezpieczeństwa.

Na co zwracać uwagę przy zakupie produktów leczniczych?

Zawsze dokonuj zakupu w autoryzowanych aptekach uprawnionych do sprzedaży leków i produktów leczniczych. Unikaj korzystania z niesprawdzonych źródeł. Nie stosuj żadnych środków na własną rękę dłużej niż 3-4 dni. Pamiętaj, że ból bardzo często jest objawem procesów chorobowych toczących się w organizmie. Jego bagatelizowanie czy „maskowanie” za pomocą środków o działaniu przeciwbólowym utrudnia właściwe leczenie.

Czytaj też:

Naukowcy odkryli nową grupę krwi. To przełom w badaniach po ponad 50 latachCzytaj też:

Prof. Agnieszka Pawlak: Pacjenci z niewydolnością serca mają rokowanie gorsze niż wielu chorych onkologicznych.