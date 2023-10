Ból mięśni – najczęstsze przyczyny, diagnostyka i leczenie

Ból mięśni, inaczej mialgia lub ból mięśniowy, może występować w przebiegu wielu chorób. Ból mięśni i stawów często jest także związany z nadmiernym obciążeniem poszczególnych struktur układu ruchu np. wysiłkiem fizycznym. Bólu mięśni nie można bagatelizować, bo może on wskazywać m.in. na poważne choroby ogólnoustrojowe oraz związany ze schorzeniami narządu ruchu stan zapalny. Co może być przyczyną bólu mięśni? Kiedy niezwłocznie udać się do lekarza? Wyjaśniamy.