Gwałtowny wzrost zakażeń na krztusiec. Nowa grupa zyska dostęp do darmowych szczepień ochronnych

Krztusiec, nazywany niegdyś kokluszem, to groźna choroba zakaźna wywoływana przez pałeczki krztuśca. Do zakażenia dochodzi zwykle drogą kropelkową. Bakterie po wniknięciu do organizmu atakują głównie układ oddechowy. Wywołują wiele nieprzyjemnych objawów z męczącym i nieustannym kaszlem na czele. Napady kaszlu trwają bardzo długo. Są na tyle uciążliwe, że utrudniają oddychanie i nabieranie powietrza. W przebiegu choroby może dojść do zapalenia ucha, zapalenia płuc, naderwania mięśni międzyżebrowych, a nawet odmy opłucnowej. Ten stan zagraża zdrowiu, a nawet życiu człowieka.

Krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci. Może doprowadzić do poważnego uszkodzenia mózgu, które określa się jako encefalopatię krztuścową. Stan ten zagraża zdrowiu i życiu dziecka. W znaczący sposób zaburza też cały jego późniejszy rozwój. Dlatego resort zdrowia postanowił rozszerzyć dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko krztuścowi.

Kto zyska dostęp do darmowych szczepień przeciwko krztuścowi?

Od 15 października 2024 roku grupą uprawnioną do darmowych szczepień będą kobiety oczekujące narodzin dziecka (między 27. a 36. tygodniem ciąży). O kwalifikacji do szczepienia zdecyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Nie będzie ono wymagało żadnych dodatkowych skierowań czy zaświadczeń. W wyjątkowych przypadkach kobieta będzie mogła przyjąć preparat ochronny już po 20 tygodniu ciąży (na przykład w sytuacji, gdy istnieje ryzyko przedwczesnego porodu). O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje wówczas lekarz prowadzący ciążę.

Jak się zaszczepić przeciwko krztuścowi? Wystarczy, że ciężarna kobieta umówi się na wizytę do lekarza rodzinnego i zostanie przez niego zakwalifikowana do szczepienia. Potem wystarczy przyjść do przychodni w wyznaczonym terminie i przyjąć preparat ochronny. Szczepienie przebiega w schemacie jednodawkowym.

Dlaczego szczepienie kobiet w ciąży przeciwko krztuścowi jest ważne?

Nowonarodzone dziecko nie jest w żaden sposób zabezpieczone przed zakażeniem pałeczkami krztuśca. Pierwszą dawkę preparatu ochronnego maluch przyjmuje dopiero w drugim miesiącu życia. Jeśli matka przyjmie szczepionkę w czasie ciąży, dziecko zyskuje ochronę już od pierwszych chwil życia. Warto przypomnieć, że krztusiec stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia noworodka.

