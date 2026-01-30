Popularny lek znika z aptek. Pilny komunikat GIF dla pacjentów

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży preparatu o nazwie Taromentin. To antybiotyk stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych, na przykład w obrębie ucha środkowego, zatok przynosowych, dróg oddechowych, dróg moczowych, skóry, tkanek miękkich itp. Może być stosowany u dzieci i osób dorosłych.

Taromentin – szczegóły wycofanego antybiotyku

W oświadczeniu wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące wycofanego antybiotyku. Zamieszczamy je poniżej:

Taromentin (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum), 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

opakowanie 1 fiol. 1200 mg (1000 mg + 200 mg) proszku,

nr GTIN: 05909990055937,

numer serii: 2010525,

termin ważności: 05.2027,

nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4401,

podmiot odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Obejmuje ona swym zasięgiem teren całego kraju. GIF zakazał również wprowadzania leku na polski rynek.

Dlaczego antybiotyk wycofano ze sprzedaży?

Powodem wycofania antybiotyku ze sprzedaży była wada jakościowa leku. „Polegała na tym, że w kartoniku indywidualnym produktu leczniczego […] stwierdzono obecności fiolki innego produktu leczniczego Taromentin […] produktu, który ma w swoim składzie te same substancje czynne, ale o połowę mniejszą dawkę. W związku z powyższym nie można wykluczyć realnego zagrożenia dla zdrowia pacjenta związanego z brakiem wystarczającej skuteczności terapeutycznej przedmiotowej serii produktu leczniczego”.

