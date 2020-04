Czy CBD pomaga łagodzić lęk i stres?

Jednym z naturalnych rozwiązań, do których w obliczu stresu zwraca się coraz więcej osób, jest CBD. To skrót od kannabidiolu, składnika chemicznego występującego w konopiach. Pochodzący z rośliny Cannabis sativa L., CBD to naturalnie występujący związek, który można stosować w olejach, kapsułkach i artykułach spożywczych. Jednak w przeciwieństwie do THC (najbardziej rozpowszechnionego składnika aktywnego), CBD nie wprawia w stan odurzający. Zamiast tego najczęściej zgłaszanymi efektami są poczucie spokoju i relaksu.

Czy CBD jest dobre dla zdrowia?

Według Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia ds. Uzależnienia od Narkotyków CBD nie wykazuje żadnych efektów wskazujących na potencjalne nadużycia lub uzależnienia oraz nie ma dowodów na problemy zdrowotne związane ze stosowaniem czystego CBD. Roślina Cannabis sativa L. była stosowana w historii przez wiele cywilizacji. Istnieją wzmianki o tym, że ludzie używali jej już w 2727 r. p.n.e., kiedy chińscy członkowie rodziny królewskiej spożywali herbatę na bazie konopi. Obserwowano go także szeroko w całym świecie islamskim.

W latach 40. XX wieku zespół naukowców pod przewodnictwem Rogera Adamsa z Illinois University jako pierwszy wyizolował CBD z oleju produkowanego przez zakład. Po wyizolowaniu naukowcy przetestowali tę substancję na królikach i myszach. Została ona dalej zbadana i dopracowana: w 1978 r. Nowy Meksyk stał się pierwszym stanem, który uznał terapeutyczny potencjał kannabinoidów. Naukowy konsensus dotyczący stosowania CBD wciąż nie jest kompletny, ale badania mające na celu określenie, w jaki sposób najlepiej stosować CBD w warunkach terapeutycznych, zyskują na popularności.

Badanie przeprowadzone w 2011 r. przez grupę lekarzy z University of São Paulo i National Institute for Translational Medicine w Brazylii przetestowało CBD w symulowanym teście wystąpień publicznych. Połowa uczestników otrzymała 600 mg CBD, podczas gdy druga grupa otrzymała placebo. Wyniki były klarowne: grupa CBD wykazała zmniejszenie lęku i dyskomfortu w przemawianiu, a także obniżony poziom stresu w czasie poprzedzającym mowę. Chociaż badania nad CBD na ludziach są jeszcze w powijakach, nadchodzące lata mogą zmienić tę sytuację.

