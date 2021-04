Paznokcie na Wielkanoc 2021: 5 inspirujących propozycji

Wielkanocne paznokcie w roku 2021 będą przede wszystkim pełne żywych kolorów, zabawnych akcentów i uroczych ozdób. Specjalnie dla was wybraliśmy 5 wzorów, które zdecydowanie będą na topie w tym roku.

Paznokcie na Wielkanoc 2021

Tradycja z odrobiną pazurrra

To propozycja dla pań (lub panów), które nie lubią nudy, za to nie przeszkadza im, gdy ktoś zwraca na nie uwagę. Niby na paznokciach mamy tradycyjne wielkanocne motywy: kurczaczka i żółty kolor, tyle że kurczaczek pokryty jest nie narysowanym, a wystającym futerkiem. Na kilka wielkanocnych dni to świetne rozwiązanie.

Pastelowo i wiosennie

Wielkanoc przypada w tym roku na początku kwietnia, a wraz z nadejściem tej pory mamy nadzieję i na cieplejsze dni. Warto to ciepło odwzorować również na paznokciach – w tym sezonie pastele są jak najbardziej na topie, więc i osoby, które lubią subtelniejsze akcenty znajdą coś dla siebie.

Po prostu kropeczki

Jeśli spróbujesz samodzielnie wykonać taki manicure, może ci się to udać, ponieważ cały opiera się na namalowaniu na paznokciach wiosenno-świątecznych kropeczek. Wybierz dowolny kolor i do dzieła! Zamiast perfekcyjnie okrągłych kształtów spróbuj wyczarować te przypominające wielkanocne jajeczka.

Z delikatnym akcentem

Z okazji Wielkanocy możesz po prostu urozmaicić swój codzienny manicure, dodając do wybranego koloru świąteczny akcent w postaci zajączka, kurczaczka czy jajeczka.

Paznokcie jak pisanki

Ten rodzaj manicure jest uniwersalny – pastelowe kolory z dorysowanymi czarnymi akcentami przypominają pomalowane pisanki, ale brak na nich typowo wielkanocnych akcentów, więc to rozwiązanie sprawdzi się świetnie również po prostu jako wiosenna ozdoba paznokci.

