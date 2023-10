Katarzyna Krzeszowska, JoMu: Polki pokochały pielęgnację skóry. Stałyśmy się uważnymi konsumentkami

Czy jest miejsce na rynku na nowe marki?



Katarzyna Krzeszowska, Jomu.pl: Uważam, że rynek jest chłonny i zawsze jest miejsce na nowości. Szczególnie wtedy, gdy produkt jest naprawdę wyjątkowy – to tylko kwestia czasu, kiedy kobiety pokochają unikatową jakość i efekty. Rynek generuje współzawodnictwo, jest zdrowym stymulatorem nowych wyzwań, a my dzięki konkurencji musimy pracować intensywniej, aby ciągle się rozwijać.

Jaki jest plan na rozwój marki na rynku?

Obecnie wszystkie nasze kobiety – testerki, eksperci w dziedzinie mikrobiologii czy kosmetyczni fanatycy – są wręcz zachwycone efektami. Jest to wynik naprawdę ogromnej pracy, jaką włożyłam w dopracowanie receptur. Nasze linie kosmetyczne są powiązane z włókiennictwem, dlatego że historia marki Jomu zaczęła się od tworzenia projektów bawełnianych. Nasza pierwsza linia, którą obecnie prezentujemy oraz wprowadzamy na rynek, to kompozycja bawełniano-jaśminowa, następna (badana w laboratorium) to linia jedwabno-kokosowa. Testujemy także kolejne podobne ekstrakty, np. len czy bambus. Te cuda z pewnością pozytywnie zaskoczą.

Czego Polki szukają w kosmetykach?

Myślę, że Polki stawiają na świadomą pielęgnację cery. W ostatnim czasie kilkukrotnie wzrosła liczba zapytań o to, jak dobierać oleje do rodzaju skóry. Co to nam mówi? Że pielęgnacja skóry i rytuały stają się dla nas ważne. Coraz bardziej troszczymy się o pochodzenie produktów i otwieramy się na nowe formy i formuły produktów pielęgnacyjnych. Nas cieszy to, że po fali zachwytu nad drogeryjnymi kosmetykami, dziś chętniej zapraszamy naturę do naszych kosmetyczek. Wszystko sprowadza się do codziennego dbania o skórę, aby zatrzymać to, co w nas najpiękniejsze na dłużej.

Jak wybierać kosmetyki, by znaleźć najlepsze produkty dla swojej cery?

To dość zawiły temat, ale jeśli mielibyśmy szukać uniwersalnego wzorca, to szukajmy na rynku zestawu produktów do oczyszczania skóry, nawilżania jej i odżywiania. Szczególną uważność warto skierować na pielęgnację delikatnej skóry oka. Nie zapominajmy o częściach szyi oraz dekoltu, która niestety sprytnie zdradza nasz wiek.

Czytajmy składy i postarajmy się je zrozumieć lub zasięgnąć porady specjalisty. Ważne, by w produktach unikać składników, na które jesteśmy uczuleni lub które mogą podrażniać naszą skórę. Jeśli korzystamy z jakiś zabiegów kosmetycznych, nie powinniśmy dodatkowo stosować mocnych kosmetyków, bo możemy zrobić sobie krzywdę.

Kosmetyki JoMu zawierają najwyższej jakości składniki pochodzenia naturalnego, z odpowiednimi certyfikatami, które pochodzą z przyjaznych światu upraw. Działają skutecznie, ale nie agresywnie – to idealne produkty do stosowania na co dzień! Mówię to nie jak ambasadorka marki, tylko jako twórca tych kosmetyków. Cała moja rodzina z nich korzysta, bo one są zwyczajnie bardzo dobre.

Czy kosmetyki mogą nie tylko pielęgnować skórę, ale i dodawać pewności siebie?

Oczywiście, że tak. Można się pozytywnie uzależnić. To miłość z wzajemnością, a miłość zawsze uskrzydla i upiększa każdą kobietę.

Jak można zatrzymać młodość na lata?

Najważniejsza zasada to konsekwencja, konsekwencja, konsekwencja… Ta powtarzalność używania produktu pielęgnacyjnego zapewni nam świeżość na lata. Niestety, wraz z upływem lat skóra traci jędrność, spada poziom kolagenu, a owal twarzy naturalnie się osłabia. Nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na przedłużenie świetnej kondycji naszej skóry. Starzejemy się przede wszystkim od wewnątrz, zawsze to, co się dzieje wewnątrz organizmu, rzutuje na wygląd skóry.

Jeśli chcesz spowolnić procesy starzenia, zadbaj o zdrową dietę, pełną warzyw, zdrowych tłuszczów i nieprzetworzonych produktów. Uśmiechaj się jak najwięcej – bo śmiech to zdrowie. Unikaj alkoholu i pij dużo wody. Skorzysta na tym twoja skóra, a także zdrowie.

Dodam, że odnaleziona w sercu harmonia, radość, spokój ducha, unormowany sen, brak zazdrości i wspieranie siebie nawzajem to elementy, które tworzą tak piękną ciebie w środku, że aż widać to na zewnątrz! Zaczynając i kończąc dzień z JoMu, będziesz miała powód, żeby się uśmiechać i wszystko zacznie się nawzajem nakręcać pozytywnie.

Dlaczego pielęgnacja skóry i profilaktyka antystarzeniowa są tak ważne dla kobiet?

Wiadomo, że "lepiej zapobiegać niż leczyć". Zasada ta sprawdza się także w pielęgnacji skóry. Łatwiej opóźnić pojawienie się oznak starzenia, niż usunąć powstałe już zmarszczki.