Ostatni dzwonek na laser? Bzdura! Ten innowacyjny zabieg wykonasz także latem

Zabiegi laserowe na twarz wykorzystują energię świetlną o wysokiej intensywności, aby celować w określone obszary i rozwiązywać różnorodne problemy skórne. Polegają one na zastosowaniu specjalistycznych urządzeń laserowych, które emitują wiązkę światła o konkretnej długości fali i energii, dopasowanej do konkretnego typu zabiegu oraz potrzeb pacjenta. Wykorzystywane są między innymi w zabiegach odmładzających (stymulacja kolagenu i elastyny), walce z trądzikiem, rumieniem i naczyniakami oraz pajączkami.

Lasery mogą być stosowane do redukcji przebarwień spowodowanych słońcem, starzeniem się skóry, trądzikiem lub innymi przyczynami. Emitując energię świetlną o określonej długości fali, lasery mogą selektywnie rozbijać pigment w skórze, co prowadzi do rozjaśnienia przebarwień. Są także wykorzystywane holistycznie do poprawy ogólnego wyglądu skóry poprzez redukcję zmarszczek, drobnych linii, zmian pigmentacyjnych oraz poprawę jędrności i elastyczności skóry.

Niestety większość zabiegów z wykorzystaniem laserów wymaga przygotowania i kilkudniowej rekonwalescencji. W niektórych przypadkach skóra jest wrażliwa i delikatna nawet przez kilka tygodni, a w pierwszych dobach po zabiegu wymaga szczególnej ochrony. Zabiegi te bywają bolesne, dlatego nierzadko aplikuje się specjalne kremy znieczulające na dany obszar skóry. Jednak jedną z głównych niedogodności terapii laserowych jest ograniczenie czasowe – zabiegów nie zaleca się w okresach o dużym nasłonecznieniu.

Latem intensywność promieniowania UV jest znacznie wyższa, co zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji fotoalergicznych oraz poparzeń skóry w wyniku działania lasera. Skóra po zabiegu laserowym staje się bardziej wrażliwa na promieniowanie UV, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń skóry, w tym poparzeń, przebarwień oraz trwałych uszkodzeń. Konieczność unikania słońca i stosowania skutecznych środków ochronnych może wydłużyć czas rekonwalescencji oraz ograniczyć aktywność na świeżym powietrzu.

Nowoczesna laseroterapia rewolucjonizuje dermatologię

Możliwość przeprowadzania zabiegów laserowych nawet w okresach dużego nasłonecznienia to innowacyjne rozwiązanie we współczesnej dermatologii. Laseroterapia wykorzystująca światło żółte rewolucjonizuje terapię dermatologiczną, szczególnie w leczeniu różnych schorzeń skórnych, takich jak trądzik pospolity i trądzik różowaty, rumień, melasa, naczyniaki i pajączki. Umożliwia kompleksowe leczenie trądziku, również z zastosowaniem izotretynoiny, co przekłada się na skuteczniejsze i szybsze rezultaty terapeutyczne. Zalety, jakie niesie ze sobą zastosowanie takiej laseroterapii, czynią ją atrakcyjną opcją terapeutyczną dla osób borykających się z problemami skórnymi, a także chcącymi poprawić jędrność skóry, zwalczyć przebarwienia i osiągnąć natychmiastowy efekt „WOW”.

Laseroterapia wykorzystująca światło żółte skutecznie zwalcza trądzik, redukuje przebarwienia, zmiany barwnikowe oraz pajączki, poprawiając koloryt skóry i zmniejszając widoczność porów. Wspomaga poprawę jędrności skóry oraz redukcję zmarszczek, co czyni ją skutecznym narzędziem w terapii przeciwstarzeniowej. Zastosowanie odpowiednich wiązek światła gwarantuje precyzyjne działanie, pozwalając na osiągnięcie najlepszych rezultatów terapeutycznych. Już po pierwszym zabiegu można zaobserwować imponującą poprawę stanu skóry, co daje pacjentom natychmiastową satysfakcję i motywację do kontynuacji terapii.

Laseroterapia wykorzystująca światło żółte umożliwia przeprowadzenie zabiegów nawet w okresach o dużym nasłonecznieniu. Precyzyjne działanie oraz zaawansowana technologia gwarantują całkowicie bezbolesne i nie wymagające znieczulenia zabiegi. Laseroterapia z wykorzystaniem światła żółtego nie podgrzewa skóry, co eliminuje ryzyko stanów zapalnych czy opuchlizny, a to przekłada się na brak konieczności rekonwalescencji po zabiegu.

Dzięki nowoczesnej technologii i kompleksowemu podejściu do terapii skórnej, nieinwazyjna laseroterapia otwiera nowe możliwości w walce z różnymi schorzeniami skóry, zapewniając pacjentom efektywne i komfortowe rozwiązania terapeutyczne.

Więcej na temat laseroterapii przeczytasz na www.laseroterapia.pl

MEDIF jest firmą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na polskim rynku medycznym, działającą w trzech sektorach: medycyny estetycznej (MEDIF Aesthetics), stomatologicznym (MEDIF Dentistry), a od 2021 roku również weterynaryjnym (MEDIF Veterinary) zajmując czołową pozycję na polskim rynku.

MEDIF Aesthetics oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej, z ukierunkowaniem na medycynę regeneracyjną. Misją organizacji jest przywracanie piękna w naturalny i bezpieczny dla pacjenta sposób.

W MEDIF Aesthetics pracuje ze sprawdzonymi i innowacyjnymi producentami rozwiązań dla medycyny estetycznej, jak również wprowadza na Polski rynek produkty, które upraszczają przebieg procedur medycznych. Zespół to świetnie wyszkoleni, kompetentni i skupieni na innowacyjnej i bezpiecznej medycynie eksperci, którzy współpracują z najbardziej uznanymi lekarzami i klinikami w Polsce.

