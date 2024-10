Nowość od FAQ Swiss – maski LED na szyję i dłonie, czyli nowy wymiar pielęgnacji anti-aging.

Tajemnice dojrzałej skóry: pielęgnacja szyi i dłoni

Na wygląd dojrzałej skóry i jej starzenie wpływa wiele czynników – od naturalnych, takich jak wiek, geny i płeć, po te spowodowane przez środowisko lub styl życia, jak zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na słońce, dieta czy palenie. Nasza skóra pięknie opowiada historię naszego życia – każda zmarszczka to uśmiech, każda plamka to wspomnienie słonecznego dnia. Jednak niektóre obszary naszego ciała zdradzają upływ czasu szybciej niż inne.

Szyja i dłonie, często zaniedbywane w codziennej pielęgnacji, stają się pierwszymi zwiastunami przemijających lat. Dlaczego? Szyja narażona na ciągły ruch i ekspresję, jest pokryta cienką warstwą skóry, która z wiekiem staje się jeszcze delikatniejsza. Badania pokazują, że to właśnie tutaj najwcześniej pojawiają się subtelne linie i delikatne fałdki. Dłonie z biegiem czasu tracą swoją jędrność, odsłaniając coraz wyraźniej żyły i ścięgna. Pojawić mogą się też przebarwienia i plamy.

Najlepszy zabieg anti-aging LED z technologią FAQ™ Swiss

Najnowsze maski FAQ na dłonie oraz na szuję wykorzystują technologię LED w postaci 8 różnych długości fal światła (bliskiej podczerwieni, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, cyjanowy i żółty), aby wzmocnić różne warstwy skóry i na nowo pobudzić naturalne procesy jej naprawy. Precyzyjne długości fal stymulują produkcję kolagenu poprzez głęboką penetrację warstw skóry. Każde światło działa na inną potrzebę. Maski są zaprojektowane tak, aby łatwo było włączyć je do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

FAQ™ 211 – maska LED na szyję i dekolt

FAQ™ 211 na szyję i dekolt to rozwiązanie na wiotkość skóry, zmarszczki i plamy starcze na szyi i dekolcie. Maska stworzona z myślą o komforcie i skuteczności, ma ergonomiczną budowę, która idealnie dopasowuje się do Twojego ciała, jednocześnie dając pełną swobodę ruchu.

Posiada 761 zoptymalizowanych punktów świetlnych rozłożonych na całej powierzchni, zapewnia równomierne pokrycie światłem LED, maksymalizując skuteczność każdej sesji zabiegowej. Klinicznie udowodniono, że zabieg maską FAQ 211 redukuje zmarszczki o 32% w ciągu zaledwie 2 tygodni, a jednocześnie znacznie poprawia jędrność i elastyczność skóry.

Ultralekka i bezprzewodowa, FAQ™ 211 została zaprojektowana jako maska LED do podwójnego noszenia. FAQ™ 211 można założyć odwrotnie – na plecy. Świetnie sprawdzi się wtedy jako rozwiązanie na tzw. "backne" (trądzik na plecach) i przebarwienia na tej części ciała.

FAQ™ 221 – maska LED na dłonie

FAQ™ 221 – przeciwstarzeniowa maska LED na dłonie przeznaczona jest do odmładzania i przywracania pięknego wyglądu dłoniom, które są często narażone na działanie słońca i szkodliwych czynników środowiskowych.

Wyposażona w 623 zoptymalizowane punkty światła LED, ta maska jest lekka, bezprzewodowa i wygodna, zapewniając pełną mobilność. Jest dedykowana do działania na pełne spektrum problemów skóry dłoni, w tym zmarszczki, drobne linie, plamy starcze i wiotką skórę.

Klinicznie udowodniono, że FAQ 221 redukuje zmarszczki o 32% w ciągu zaledwie 2 tygodni, znacząco poprawia też jędrność i elastyczność skóry, zapewniając widoczne rezultaty, które przeciwdziałają oznakom starzenia.

Trio doskonałe

Wraz z maską na twarz, wszystkie trzy maski LED (FAQ 202, FAQ 211 oraz FAQ 221) tworzą zestaw do pełnego zaopiekowania skóry. Każda z nich pozwala dobrać kolor światła do naszych konkretnych potrzeb oraz zdecydować, jaki obszar chcemy poddać zabiegowi. Maski LED od FAQ™ są połączone z aplikacją, oferując wstępnie zaprogramowane zabiegi dostosowane do potrzeb i preferencji klientów. Dają też możliwość personalizacji własnych zabiegów.

Maski LED od marki FAQ™ Swiss dostępne są na foreo.com oraz u wybranych, oficjalnych partnerów marki, w tym Sephora.pl i Notino.pl