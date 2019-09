XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej

W kongresie, który odbędzie się w hotelu Hilton, weźmie udział ponad 1000 lekarzy z Polski i zagranicy, a także wiele delegacji z często odległych rejonów świata, m.in. z Kazachstanu, Chin, Indii, kilku krajów Ameryki Środkowej i Południowej. Kongres organizowany przez nasze Towarzystwo obejmuje przede wszystkim sesje naukowe, wymianę doświadczeń, pokazy zabiegów, „okrągłe stoły” na najprzeróżniejsze tematy, czyli to wszystko, czego najbardziej potrzebują lekarze praktykujący medycynę estetyczną. A jest ich coraz więcej, w naszym kraju można mówić o około 3-4 tysiącach medyków zajmujących się w mniejszym lub większym zakresie tą nową, ale już nie najnowszą, dziedziną medycyny.

Z ciekawych i innowacyjnych sesji chciałbym zwrócić uwagę na czwartkową kilkugodzinną poświęconą EBM (medycyna oparta na faktach) a medycyna estetyczna. Chcemy prześledzić, na ile to, czym zajmujemy się na co dzień w gabinetach medycyny estetycznej i anti-aging (przeciwstarzeniowej), znajduje potwierdzenie swojej wartości w poważnych publikacjach naukowych. Jest to naprawdę absolutnie wyjątkowe wydarzenie, wymagające od prelegentów specjalnego przygotowania. Podczas kongresu przypomnimy, że medycyna estetyczna to także elementy prawa, marketingu, działalności gospodarczej. Dlatego na czwartek zaplanowano także sesję dotyczącą aspektów biznesowych łączących się z wykonywaniem usług medycyny estetycznej przez lekarzy.

Uroczyste otwarcie kongresu nastąpi w piątek, które poprowadzą dr J. J. Legrand – twórca pierwszego towarzystwa medycyny estetycznej na świecie, dr Emanuele Bartoletti – sekretarz generalny UIME oraz dr Andrzej Ignaciuk – prezes PTMEiAA. Już od rana, od godz. 8.00 rozpoczną się pierwsze sesje i zajęcia kongresowe.

Każdy dzień kongresu rozpocznie się od spotkań z ekspertami nazwanych „Jak ja to robię, że odnoszę sukces””, podczas których uznani eksperci będą odpowiadać na pytania uczestników dotyczące sekretów „ich zawodowej kuchni”. Klasyczne sesje kongresowe obfitują w prelegentów absolutnej klasy światowej. Jest ich tak wielu, że trudne byłoby wymienienie ich wszystkich, bez obawy, że się o kimś zapomni (wystarczy zajrzeć do programu kongresu: https://icaam.pl/program).

Na kongresie wystąpi łącznie ponad 120 mówców z całego świata, w tym liczna grupa Polaków. Zaplanowane sesje będą poświęcone takim zagadnieniom, jak toksyna botulinowa, tkanka tłuszczowa w medycynie estetycznej, tzw. wypełniacze, czyli substancje stosowane we wstrzyknięciach w celu korekcji defektów skóry, lasery i inne urządzenia w medycynie estetycznej, powikłania po zabiegach, produkty krwiopochodne i ich zastosowanie, medycyna anti-aging, biostymulacja, ginekologia estetyczna, nici podwieszająco-stymulujące – to tylko niektóre godne uwagi sesje.

To tylko część godnych uwagi sesji i wszystko wskazuje na to, że zasadniczym problemem uczestników kongresu będzie wybór tych najciekawszych. Oprócz klasycznej konferencji przewidziane są ponadto pokazy praktyczne, które niezmiennie cieszą się dużym powodzeniem wśród lekarzy. W ich prowadzenie zaangażowani są świetni fachowcy, bardzo wielu z zagranicy.

Część wystawiennicza jak rokrocznie bogata, atrakcyjna estetycznie, często z ciekawą choreografią (tak, tak), żeby mieć czas to wszystko zobaczyć! Trzeba przyznać, że wystawcy robią wszystko, co możliwe (biorąc pod uwagę fakt, niestety, nie za dużej przestrzeni jaką możemy im przeznaczyć na ekspozycję), aby zainteresować kongresowiczów swoimi propozycjami. A na kongresie obecnych jest ponad 80 firm, w tym także takie, które po raz pierwszy przyjadą do Polski, m.in. z Korei.

Wracając do zawartości merytorycznej kongresu, chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą moim zdaniem inicjatywę, polegającą na umożliwieniu zainteresowanym uczestnikom osobistego spotkania z interesującymi ich wykładowcami, o określonej godzinie i we wcześniej ustalonym miejscu. Dopełnieniem będą spotkania towarzyskie, w tym wspólne kolacje. W tym roku, z okazji wyjątkowości całego wydarzenia, kolacja galowa odbędzie się w najbardziej prestiżowym miejscu Warszawy, jakim są Arkady Kubickiego Zamku Królewskiego.

Poza patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dla całego Kongresu, niektóre sesje będą miały naukowych opiekunów-patronów, m.in. „Polskie Towarzystwo Okulistyczne” i „Polskie Towarzystwo Flebologiczne”, z czego jesteśmy dumni i za co dziękujemy.

A na zakończenie, już po właściwym Kongresie, będzie miał miejsce niezwykle moim zdaniem interesujący, dwudniowy kurs „Zdrowe starzenie” prowadzony przez internistę i kardiologa dr Efrain Olszewera z Brazylii. Będzie on oparty na 40-letnim doświadczeniu prowadzącego i poświęcony lekarskim metodom umożliwiającym „dobre” starzenie. Zachęcam, ponieważ to wyjątkowe doświadczenie prowadzącego w oparciu o głęboką wiedzę medyczną.

XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej zapisze się złotymi zgłoskami w historii medycyny estetycznej w Polsce oraz na świecie, o czym jestem głęboko przekonany.

Dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL