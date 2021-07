Laminacja brwi – hit wśród zabiegów kosmetycznych. Na czym to polega?

Laminowanie brwi to zabieg, który zmienia nie tylko wygląd, ale i kształt łuków brwiowych. Mimo że należy do zabiegów inwazyjnych, cieszy się dużą popularnością. Na czym polega?

Laminowanie brwi to zabieg, który pozwala ujarzmić niesforne i nieregularne brwi. Zmienia ich kształt, odżywia je, regeneruje i nadaje im blask.

Czym jest laminowanie brwi?

Do przeprowadzenia laminacji brwi wykorzystuje się kwas tioglikolowy. Pozwala on otworzyć łuski włosów, dzięki czemu łatwiej je ułożyć i nadać im nowy kształt. Dodatkowo substancja ta umożliwia wniknięcie w łuki brwiowe składników odżywczych, dzięki czemu brwi stają się mocniejsze i lepiej się prezentują.

Następnie często stosuje się tzw. roślinny botoks. Zawiera witaminy A, B, E i F, olej jojoba, olej z czarnuszki, proteiny pszenicy, dzięki czemu głęboko odżywia włoski. Po wykonaniu laminacji brwi stają się gęstsze, bardziej lśniące i wyraźnie zdrowsze. Włoski nie tylko są odżywione, ale również szybciej rosną.

Zabieg jest bezbolesny i pozwala odmienić rysy twarzy. W czasie laminowania klientka ma czas, by się zrelaksować i odpocząć.

Kto może skorzystać z zabiegu?

Laminowanie brwi jest polecane osobom, które:

mają cienkie brwi

mają niesforne włoski, które ciężko ułożyć

mają zaniedbane brwi, które łatwo się przerzedzają

chcą odżywić włoski i nadać im blasku

chcą zregenerować brwi

Jak wygląda zabieg? Krok po kroku

Zabieg laminowania brwi trwa od 45 do 75 minut w zależności od tego, czy klientka chce jedynie ujarzmić włoski i nadać nowy kształt łukom brwiowym czy równocześnie je wystylizować.

Kosmetyczka rozpoczyna od odtłuszczenia brwi preparatem dedykowanym do tego typu usługi Następnie nakłada kwas tioglikolowy, który zmienia kształt włosków i je ujarzmia Kosmetyczka może doradzić klientce skorzystanie z mieszanki olejów i witamin, które odżywiają włoski Niezależnie od tego, czy klientka decyduje się na roślinny botoks, po zastosowaniu kwasu nakładana jest keratyna, która ma utrwalić efekt. Oprócz tego keratyna głęboko odżywia włoki, dzięki czemu stają się zdrowsze i gęstsze. Aby wniknęła w ich strukturę, nie należy jej zmywać ani moczyć przez 24 godziny od wykonania laminacji Po zabiegu niepolecane jest również mycie włosów ani korzystanie z basenu, by nie zmoczyć brwi. To pozwala utrwalić efekt

Jak często trzeba powtarzać zabieg?

Laminowanie brwi pozwala zmienić kształt łuków brwiowych, zagęścić je i ujarzmić aż na 8 tygodni. Aby tak było, należy odpowiednio dbać o brwi, czesząc je i nawilżając. Dzięki temu łuki brwiowe będą prezentowały się pięknie.

Ile kosztuje zabieg?

Ceny laminowania wahają się w zależności od salonu kosmetycznego oraz od województwa. Najczęściej zabieg kosztuje od 100 do 200 złotych.

Czy można to zrobić w domu?

Zabiegu laminacji lepiej nie wykonywać samodzielnie. Kosmetyczka wie w jaki sposób nałożyć kwas, jak długo trzymać go na włoskach i jak wykonać laminowanie, by nie zniszczyć brwi. Stosując go nieumiejętnie, można sobie trwa uszkodzić strukturę włosów.

Kto nie może skorzystać z zabiegu?

Z zabiegu laminowania brwi nie mogą skorzystać osoby, które cierpią na atopowe lub łuszczycowe zapalenie skóry. Łuszczące się łuki brwiowe, w których obrębie pojawiają się białe lub żółte plamy są przeciwwskazaniem do wykonywania jakiegokolwiek zabiegu kosmetycznego. Najpierw należy wyleczyć stany zapalny skóry i przywrócić jej równowagę.

Z zabiegu powinny również zrezygnować kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Nie jest on wskazany, ponieważ wykorzystuje kwas tioglikolowy, dlatego lepiej odłożyć zabieg na czas po zakończeniu karmienia niemowlaka.

